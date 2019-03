Se prisvindende kortfilm

Walter Turnowsky Mandag, 25. marts 2019 - 07:25

Kortfilmen 'Home' af Inuk Jørgensen er for tiden på vej rundt til diverse internationale filmfestivaller. Og her falder den åbnebart i dommernes smag; den har netop fået sin femte pris.

Filmen, som omhandler klimaforandringer i Sydgrønland, er netop blevet hædret på den lille indiske filmfestival, Beyond Earth Film Festival, hvor den vandt prisen for Best Environmental Documentary.

Filmen er en personlig fortælling om klimaforandringer. Efter ti års fravær vender instruktøren hjem til Sydgrønland, og ser, hvor meget tingene allerede har ændret sig. Inuk Jørgensen forstår filmen som en advarsel om, hvor omfattende klimaforandringerne vil påvirke kommende generationer.

Det er ikke kun på festivaller filmen kan ses, instruktøren har nu gjort den tilgængelig på YouTube.

- Det har altid været meningen at folk skal se filmen pga. det vigtige budskab, også uden at skulle betale for at se den eller være nødsaget til at vente til filmen kom i distribution, skriver Inuk Jørgensen i en pressemeddelelse.

Du kan se filmen her nedenfor: