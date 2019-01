Fornemme priser til grønlandsk kortfilm

Walter Turnowsky Torsdag, 17. januar 2019 - 12:59

Kortfilmen 'Home' af Inuk Jørgensen vinder sølv for Bedste Dokumentar ved den anerkendte kortfilmsfestival Independent Short Awards i Burbank, Los Angeles. Derudover få den også udmærkelse for klipning og er shortlisted i fotograferingen.

Filmen er en personlig fortælling om klimaforandringer i Sydgrønland. Efter ti års fravær vender instruktøren hjem, og ser, hvor meget tingene allerede har ændret sig. Inuk Jørgensen forstår filmen som en advarsel om, hvor omfattende klimaforandringerne vil påvirke kommende generationer.

- At lave film med Grønlands storslåede natur som kulisse er et privilegium og samtidigt enkelt, bare man forstår at anvende de flotte billeder som fundament for historien, vil Inuk Jørgensen sige i sin takketale, som skal holdes i morgen.

- Film er nemlig mere end en samling billeder. Film er historiefortælling. Disse priser og udmærkelser viser at ‘Home’ ikke bare er flotte billeder, men en relevant historie, og det er jeg meget glad for og ydmyg over.

Der ikke den første pris filmen får. I november blevet den kåret som bedste film i sin kategori ved Independent Talents International Film Festival.

Efter festivallen i Burbank skal filmen blandt andet rundt på filmfestivaller i Europa.

Du kan se en trailer til filmen nedenfor: