Se billeder: I mål efter 1000 km

I Nuuk og flere andre steder i landet betyder maj månes sport og aktivitet. alle Idrætsforeninger åbner dørene op for byens borgere og der bliver arrangeret over 100 forskellige aktiviteter i Nuuk. Aktiviteterne er mange og mangfoldige og rummer alt fra løb på landingsbanen i lufthavnen, gratis fitnesstræning, triathlon til fodbold for hjemløse og træning i traditionel grønlands polka.

Aktiviteterne bliver dels arrangeret af Maaji Nuan! som er en frivillig organisation og dels af byens mange virksomheder og frivillige enkeltpersoner.

Alle aktiviteter er gratis for Nuuks indbyggere, idet det bliver afholdt med tilskud fra kommunen samt andre lokale sponsorer, der har et ønske om at fremme sammenholdet og at sætte byens borgere i bevægelse.

Kilde: Maaji Nuan!