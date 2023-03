Se billeder: ACR skudt i gang med 168 deltagere

Kassaaluk Kristensen Fredag, 31. marts 2023 - 16:44

Blå himmel, helt vindstille, frostgrader og høj sol.

I sådanne vejrforhold lød der startskuddet for årets Arctic Circle Race i dag fredag den 31. marts klokken 10.00.

168 deltagere står nu på ski på vej til første camp væk fra Sisimiut. Den første dag i verdens hårdeste skiløb byder på 52,2 kilometer ud af 160 kilometer der skal gennemføres i løbet af tre dage.

- Mange var kommet for at være med til startskuddet til ACR. Vi uddelte flag fra de deltagendes nationaliteter, og det er meget bevægende, at vi endelig kan gennemføre ACR som vi kender det. Vejret byder på fantastiske forhold for skiløberne, fortæller formand for ACR, Jens Klaus Lennert.

Forsvarende mestre bliver udfordret

De to forsvarende mestre, Phillip Bellingham fra Australien hos mændene og Iris Pessey fra Frankrig hos kvinderne, deltager også til Arctic Circle Race for at forsvare deres titel.

LÆS OGSÅ: Australier vinder Arctic Circle Race

Jens Klaus Lennert mener, at især Phillip Bellingham godt kan blive udfordret til slutspurten på søndag.

- Vi har Martin Møller og Kristian Kristoffersen blandt deltagerne. De to er garvede skiløbere og er hurtige. Det kan blive et tæt løb på søndag, hvis de tre mænd kan holde den samme fart igennem de tre dages skiløb, mener Jens Klaus Lennert.

Martin Møller har tidligere vundet Arctic Circle Race.

Frostvejr om natten

Jens Klaus Lennert påpeger, at en af de ting, som kan blive ekstra udfordrende for deltagerne er nattefrosten. Det er ikke tilladt at have gasblus i de telte, som deltagerne skal sove i ved campeme. Men alle deltagernes soveposer og liggeunderlag er blevet kvalitetstjekket af ACR-gruppen for at sikre, at udstyrene er velegnet til brug i arktiske forhold.

- Jeg har ikke hørt om, at der skulle være påbud om at få skiftet udstyr og andet ved tjekket. Så alle deltagerne har været gode til at sørge for at have det bedste udstyr med til dette løb, understreger Jens Klaus Lennert.

LÆS OGSÅ: Rekordmange deltager til ACR

Lørdag skal skiløberne tilbagelægge 57,1 kilometer og søndag byder på 51 kilometer, før skiløberne når målstregen i Sisimiut.

Til ACR er der også en distance på 100 kilometer, som flere deltagere har valgt at tage. Løbet skal også gennemføres i løbet af tre dage.