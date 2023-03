Rekordmange deltager til ACR

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 29. marts 2023 - 13:49

Aldrig har der været så mange tilmeldte til Arctic Circle Race. To dage før startskuddet har 165 skiløbere meldt sig til det ekstreme skiløb, og arrangørerne forventer, at flere melder deres deltagelse før start.

- 165 har allerede meldt sig. Der er stadig flere sponsorer, der endnu ikke har meldt deres deltagere. Ud af de 165 kommer 19 fra udlandet. Alle deltagere fra udlandet er ankommet, oplyser formand for Arctic Circle Race, Jens Klaus Lennert til Sermitsiaq.AG.

I 2019 deltog 167 skiløbere til ACR. ACR forventer flere tilmeldinger i år.

ACR har måttet aflyse hele tre gange de seneste tre år på grund af pandemien med Covid-19. Og formanden for ACR er glad for, at det ikke har haft konsekvenser for interessen. Tværtimod er der større interesse:

- Vi er meget glade for, at der er flere udenlandske tilmeldte, og at der stadig er flere fra kysten, der deltager. Vi har måttet lukke vores tilmeldingsservice med alt betalt til udlændinge tidligere i år, da vi ikke havde flere forudbestilte pladser at tilbyde, oplyser Jens Klaus Lennert.

Hundeslædespor udfordrer

Arctic Circle Race starter fredag den 31. marts klokken 10.00. Det ekstreme skiløb har en distance på 160 kilometer, som deltagerne skal løbe på ski i over tre dage.

Jens Klaus Lennert oplyser, at der er sat særlig beredskabsforhold lørdag den 1. april, hvor Avannaata Qimussersua også løber af stablen. Her er hundeslædesporet nemlig lige ved siden af løjperne.

- Det giver selvfølgelig sikkerhedsmæssige udfordringer, når slædehunde og skiløber skal køre side om side med hinanden på lørdag. Der har vi skærpet beredskab, og holdt møder med arrangørerne til Avannaata Qimussersua omkring sikkerhed, fortæller Jens Klaus Lennert.

Han oplyser, at kompromiset bliver, at Avannaata Qimussersua starter en time senere end normalt, så flest skiløbere kan være kommet væk fra ruten, hvor hundeslædesporerne ligger tæt op ad.

Nok sne til løbet

Den seneste måned har Sisimiut haft tøvejr. Jens Klaus Lennert oplyser, at temperaturen på nuværende tidspunkt er lige tilpas, og at der er nok sne til løbet. Sneen er ikke smeltet videre, selvom der har været mindre snemængde i Sisimiut i forhold til tidligere år.

- Det bliver virkelig nogle fine skidage. Vi håber selvfølgelig, at alle deltagere når i mål, og at der ikke sker nogen uheld eller ulykker under den tre dage lang konkurrence. Vi glæder os, siger han.

Ved sidste Arctic Circle Race, som var i 2019, vandt Phillip Bellingham fra Australien.