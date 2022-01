Arctic Circle Race aflyses tredje år i træk

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 26. januar 2022 - 14:25

Bestyrelsen bag Arctic Circle Race har besluttet at aflyse årets løb. Det meddeler Arctic Circle Race på sin Facebookside.

Smittespredning af coronavirus i Grønland manglende sne i Sisimiuts bagland er grundene til, at ACR 2022 er aflyst.

- Arctic Circle Race er hvert år drevet af flere hundrede frivillige. Hvis den høje smitte fortsætter, vil det betyde, at vi i forberedelserne til og under afholdelse af Arctic Circle Race vil mangle arbejdskraft. I værste fald risikerer vi derfor at måtte aflyse skiløbet med kort varsel, skriver ACR og fortsætter:

- Dertil kommer den meget kedelige nyhed, at vi i Sisimiut mangler sne. Helt usædvanligt er der i år meget lidt sne i baglandet, hvor Arctic Circle Race foregår.

Deltagergebyr refunderes

Arctic Circle Race skulle ellers afvikles I dagene 1.-3. april i år.

Forberedelserne til det ekstreme langrendsløb begyndes allerede i januar. Men flere af de frivillige og deres familier er netop nu ramt. Og den manglende sne er også med til, at containere og andre redskaber der bruges under løbet, ikke kan fragtes til rutens stopsteder, oplyser formand i ACR's bestyrelse til Sermitsiaq.AG.

Deltagerne får nu to muligheder af bestyrelsen i ACR. Enten kan deltagerne får refunderet hele deltagergebyret, eller lade deres betaling stå, for dermed at blive automatisk registreret som deltager til Arctic Circle Race 2023.

- Vi håber meget at se jer i 2023, hvor vi vender tilbage med fornyet styrke - og forhåbentlig langt mere sne, lyder det fra Arctic Circle Races bestyrelse.