Satelliten GreenSAT er sendt afsted

Jensine Berthelsen Tirsdag, 07. februar 2023 - 12:48

Tusass har i samarbejde med den spanske satellitgigant Hispasat fået bygget og sendt satellitten GreenSAT ud i rummet. Nu er sattelitten på vej til sin bane ude i rummet og kan snart sættes i funktion, det skriver Tusass i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Grønlandsk satellit sendes ud i rummet: Skal bringe mere stabilt internet

Kristian Reinert Davidsen, CEO i Tusass, forklarer at det har været et længere projekt for Tusass at udvide og forbedre kvaliteten af satellitforbindelserne i Grønland.

- Det er en stor og omkostningstung udfordring at forsyne øde beliggende bosteder. Vi vil gerne gøre vores bedste for de områder i Grønland, der dækkes af satellitforbindelser frem for radiokæde- eller søkabelforbindelser, så de kan få mere stabile forbindelser end de har nu, også selvom satellitforbindelser er mere følsomme overfor vind og vejr.

Fåreholdere og miner får også bedre forbindelser

Mens Tusass' administrerende direktør deltog i opsendelsen fulgte bestyrelsesformanden Ulrik Blidorf fulgte LIVE streamingen, han udtaler:

- Jeg er meget stolt og glad for at være med til at bringe fremskridt på satellitområdet for Grønland og at det lykkes at udføre det næste trin i satellitprogrammet og satellitstrategien til gavn for særligt Nord og Østgrønland, men også fåreholdere og miner.

Der blev der bygget en jordstation i Tasiilaq i 2020, dernæst i Ittoqqortoormiit i 2021. I forbindelse med GreenSAT missionen, er der nu også blevet bygget en jordstation i Qaanaaq.

Det betyder, at kunderne i Qaanaaq kan forvente nye produkter i sensommeren/efteråret - ligesom kunderne i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit efter opsætningen af deres jordstationer, oplyser Tusass.

Se opsendelsen i videoen herunder: