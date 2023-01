Grønlandsk satellit sendes ud i rummet: Skal bringe mere stabilt internet

Anders Rytoft Tirsdag, 31. januar 2023 - 15:58

Søndag svæver en satellit i rummet til gavn for Grønland, oplyser Tusass.

- Det er ikke hver dag, det sker, men Tusass er stolte af, at investeringen i en del af en ny satellit nu er nået til det punkt, hvor satellitten kan sendes ud i rummet, lyder det videre i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at Tusass' samarbejdspartner Hispasat, en spansk satellitleverandør, sender satellitten op sammen med SpaceX, hvilket kommer til at foregå i Florida, USA.

Den grønlandske telekommunikations leverandør oplyser, at Tusass har sørget for, at satellitten opkaldes efter Grønland. Den kommer til at hedde: “GreenSAT”.

Følg med på livestream

Satellitten skal være med til at bringe mere stabilt internet til satellitbyerne i Grønland, som ligger primært i Nord- og Østgrønland. GreenSAT skal ligeledes være med til at sikre, at kunderne også kan få flatrate internet produkter i Qaanaaq.

Det er ifølge Tusass muligt at følge med live, når GreenSAT bliver sendt ud i rummet. Linket vil blive lagt ud på Tusass' hjemmeside inden søndag. Interesserede skal dog være opmærksom på, at tidspunktet kan blive rykket grundet de atmosfæriske, vind- og vejrforhold.

Tusass vil opdatere løbende omkring tidspunkt for opsendelsen af GreenSAT.