SAS og Norwegian ruster sig til at udfordre Air Greenland

redaktionen Søndag, 27. oktober 2019 - 09:31

Air Greenland har udsigt til i løbet af få år at få skarp konkurrence fra et eller flere udenlandske flyselskaber i luftrummet over Atlanten.

Blandt andet har de to største skandinaviske flyselskaber SAS og Norwegian i øjeblikket kig på det grønlandske marked og overvejer mulighederne for at åbne ruter mellem Europa og Grønland, skriver Sermitsiaq.

Beslutter det ene eller begge selskaber sig til at udfordre Air Greenland, er der lagt op til priskrig på de efter manges mening dyre Air Greenland-billetter til Grønland, erfarer Sermitsiaq. Det vil presse det grønlandske flyselskab på indtjeningen.

– Vi har fokus på Grønland, selv om vi ingen konkrete planer har om at begynde at åbne ruter dertil. Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi kan se en forretning i Grønland og begynder at flyve dertil, når lufthavnene er færdige. Der er jo stigende interesse for turisme til Grønland, siger kommunikationschef Andreas Hjørnholm fra Norwegian til Sermitsiaq.

