SAS udfordrer færøsk flyselskab

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 18. oktober 2019 - 08:21

Det færøske flyselskab Atlantic Airways får øget konkurrence af SAS, der øger sine flyvninger i vinterprogrammet med over 40 procent. Det oplyser flymagasinet check-in.dk.

Fra den 27. oktober flyver SAS således seks gange om ugen mellem Danmark og Færøerne, mens der næste sommer vil være ni ugentlige flyvninger, hvilket svarer til 1256.000 sæder årligt.

Stor opbakning

- Vi oplever en stor opbakning og interesse for ruten til Færøerne, og derfor øger vi igen vores tilbud på ruten, siger Johan Laurberg Lund Kofoed, Network Manager, SAS, ifølge onlinemagasinet check-in.dk.

Det er lidt over to år siden, at det skandinaviske luftfartsselskab valgte at flyve til Færøerne, som Atalantic Airways ellers havde haft monopol på at betjene.