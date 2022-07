Sara Olsvig bliver ny international formand for ICC

Merete Lindstrøm Fredag, 22. juli 2022 - 08:57

ICC har vedtaget en ny erklæring, som skal være gældende frem til 2026 under deres 14. generalforsamling der er blevet afviklet virtuelt i dagene 19.-21. juli med 66 delegerede under temaet ”Inuit – Styrke og Fred”.

Formand for naalakkersuisut, Múte Bourup Egede, var protektor for Generalforsamlingen.

ICC har valgt Sara Olsvig som ny forman til at efterfølge Dalee Sambo Dorough fra Alaska.

- Lige siden ICC blev stiftet i 1977, har vi haft et klart mandat til at kæmpe for, at vore hjemlande kun benyttes til fredelige formål, til at kæmpe for, at nationalstaterne samarbejder med os ved udviklingen af demokratiske processer og for partnerskaber som skaber øgede muligheder for os som et folk, udtalte Sara Olsvig efter valget.

I marts måned overtog en anden tidligere IA-profil posten som præsident for ICC Grønland, da Kuupik Kleist overtog efter Hjalmar Dahl.

En erfaren leder

Sara Olsvig understreger at arbejdet fortsætter i samme ånd.

- Vi kender Arktis – det er vores hjem – og vi ved at Inuit Nunaat er et sted for samarbejde, for dialog og for diplomatiske løsninger. Det var i den ånd vores organisation – Inuit Circumpolar Council – blev skabt, og således fortsætter vi vores arbejde.

Sara Olsvig er Ph.d.-stipendiat ved Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik i afdelingen for Arktisk Samfundsvidenskab & Økonomi på Center for Udenrigs- & Sikkerhedspolitik Nasiffik.

Hun er tidligere formand for IA, tidligere formand for rådet for menneskerettigheder og har siddet i både Inatsisartut og Folketinget.

Den nye internationale bestyrelse International formand: Sara Olsvig, Grønland

Alaska: Næstformand: Marie Greene og medlem: Nicole Kanayurak Wojciechowski

Canada: Næstformand: Lisa Koperqualuk og medlem: Herb Nakimayak

Grønland: Næstformand: Kupik V. Kleist og medlem: Nuka Kleeman

Tjukotka: Næstformand: Irina Mishina & medlem: Zinaida Chernousova

Sara Olsvig er blevet valgt til en fireårig periode frem til 2026. Det blev aftalet at afholde et fysisk møde i Ilulissat næste år fordi Fordi ICC’s 14. generalforsamling blev afholdt virtuelt. Samtidig blev det fastlagt at ICC’s 15. generalforsamling afholdes i Canada i 2026

Under generalforsamlingen kunne de delegerede blandt andet høre oplæg om

Fremtiden og internationale partnerskaber, oprindelige folks menneskerettigheder, fødevaresikkerhed, Familier og ungdom, sundhed og velvære, Uddannelse og sprog, og oprindelige folks viden.