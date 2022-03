Kuupik Kleist bliver præsident for ICC

Merete Lindstrøm Torsdag, 24. marts 2022 - 15:13

Under den netop overståede generalforsamling 17. – 18. marts i ICC Grønland meddelte organisationens præsident gennem otte år, 70-årige Hjalmar Dahl at tiden er inde for ham til at nyde sit otium i Qaqortoq. Det oplyser ICC i en pressemeddelse.

Det bliver, Kuupik Kleist, der overtager posten. Han blev i december valgt som formand for forfatningskommissionen, og har tidligere været medlem af bestyrelsen i ICC fra 1995 til 1997.

De 18 delegerede, der repræsenterer et bredt udsnit af grønlandske institutioner og organisationer, valgte en international næstformand (Vice Chair) og et menigt medlem af ICC Executive Council. Næstformanden er samtidig præsident og bestyrelsesformand for ICC Grønland – Kuupik V. Kleist blev valgt til denne post.

Flere kendte ansigter i bestyrelsen

Det menige medlem af Excutive Council er næstformand i ICC Grønlands bestyrelse – Nuka Kleemann fortsætter dette hverv. Aviâja Egede Lynge, Ululinannguaq Kleist og Aviaaja Lennert Olsen blev valgt som de tre øvrige medlemmer af bestyrelsen.

ICC Grønland afholder generalforsamling hvert fjerde år forud for den internationale ICC-generalforsamling, hvor formandsskabet skifter. I juli i år var generalforsamlingen planlagt til at finde sted i Ilulissat, men grundet Covid 19 pandemien bliver den afholdt 19. – 21. juli virtuelt i begrænset omfang. Et fysisk møde er udsat til et tidspunkt i 2023 i Ilulissat, hvor alle atter kan føle sig trygge ved at rejse igen.

De nyvalgte i ICC Executive Council og ICC Grønlands bestyrelse begynder deres virke efter ICC’s virtuelle internationale generalforsamling i juli, hvor der også skal vælges en ny international ICC-formand (Chair).