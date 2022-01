Forfatningskommissionen får ny formand

Kassaaluk Kristensen Fredag, 31. december 2021 - 10:54

Tidligere formand for Naalakkersuisut og tidligere formand for Inuit Ataqatigiit, Kuupik Kleist, bliver ny formand for Forfatningskommissionen, efter kommissoriet for kommissionen er tilpasset.

Det oplyser selvstyret i en pressemeddelelse.

Nye medlemmer til forfatningskommissionen er udpeget af Naalakkersuisut efter indstilling fra partierne.

Kuupik Kleist afløser Ineqi Kielsen, der nu træder ind som næstformand for kommissionen.

- Nu er Forfatningskommissionen kommet ind i den afgørende slutfase af udarbejdelsen af en betænkning indeholdende et forslag til en forfatning, der kan gælde for et kommende selvstændigt Grønland, udtaler formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede i forbindelse med udpegning af de nye medlemmer.

Forfatningskommissionen består nu af:

Formand: Kuupik Kleist og stedfortræder Marianne Jensen fra IA

Næstformand: Ineqi Kielsen og stedfortræder Amalie Bourup fra S

Medlem: Simigaq Heilmann og stedfortræder Jens-Erik Kirkegaard fra D

Medlem: Mari Kleist og stedfortræder Christian Jerimiassen fra N

- Jeg vil gerne takke kommissionens gamle medlemmer for deres indsats samt byde de nye medlemmer velkommen og takke dem for, at de har indvilget i at gå ind i dette arbejde, og jeg håber, at alle medlemmer med flid, viden og engagement i fællesskab og gensidig respekt vil bidrage til at fremme og løfte kommissionens arbejde, således at resultatet af dette vil blive modtaget af vort folk som et væsentligt grundlag for fremtidens Grønland, siger Múte B. Egede.