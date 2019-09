SAR-operation: S-61 indsat i eftersøgning

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 12. september 2019 - 09:22

Det er ikke lykkedes for redningsmyndighederne at finde de to savnede fiskere, som blev meldt savnet i forbindelse med et stort gletsjerskred tirsdag.

En af de tre ombordværende fiskere i jollen blev tirsdag fundet, forsøgt genoplivet med hjertestarter, men hans liv stod ikke til at redde.

S-61 helikopteren indsat

I dag er den store S-61 helikopter indsat i eftersøgningen af de to andre savnede fiskere, som beskrives således:

Grønlandsk mand, 29 år, iført blå flyverdragt.

Grønlandsk mand, 51 år, iført jakke med rødt stof på forsiden, blåt stof på ryggen og reflekser tværs over skuldrene.

Politiet opfordrer til, at man holder afstand til gletsjerne, da der er risiko for, at de kælver, hvilket kan forårsage en flodbølge.