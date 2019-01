Saqqaq er informeret om fjeldskreds-fare

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 04. januar 2019 - 12:38

Beredskabskommissionen har imidlertid vurderet, at det ikke er nødvendigt at evakuere beboerne i bygden Saqqaq, og myndighederne ønsker for alt i verden ikke, at den nye GEUS-undersøgelse spreder unødig angst og panik blandt befolkningen.

Zone indført

Af frygt for en mulig tsunami, udløst af fjeldskred, har myndighederne indført en zone, hvor middelvandstanden er op til fire meter, og hvor man fraråder beboere at overnatte, hvis boligen ligger under de fire meter.

To beboelser, som samlet set huser tre familier ligger under de fire meter, og de tre familier blev torsdag orienteret om risikoen ved at bo netop der.

Hjælp til bolig

Myndighederne vil sikre, at de tre familier kan få hjælp til ny bolig, hvis de ikke ønsker at leve med den risiko, som GEUS-undersøgelsen har fastslået.

Bygden har så sent som i år 2000 oplevet en tsunami, der gav en flodbølge på halvanden meters højde.

GEUS

-Ved skreddet i 2000 skete der omfattende materielle skader på den forladte kulmineby Qullissat på nordkysten af Disko, og i Saqqaq blev kysten overskyllet med en flodbølge på ca. 1,5 meter. GEUS pegede allerede i 2001 på, at der er mange tidligere skred og stor ustabilitet langs det meste af Vaigat-kysten. Dette er stadig gældende og nu på et grundlag udbygget med satellitdata og 3D-modeller. Der er udpeget seks kritiske lokaliteter (fjeldområder) i dette områder, men der er hverken konstateret accelererende bevægelser eller markant øgning i antallet af stenskred fra disse fjelde, oplyser myndighederne.

Yderligere data nødvendige

GEUS vurderer, at der er behov for yderligere data omkring Vaigat-området, og der således allerede fra sommeren 2019 bør udføres feltundersøgelser ved fjeldene i området samt indsamles detaljerede havbundsdata for Vaigat. Kendskab til havbunden og dybdeforhold for Vaigat er nødvendige i forhold til at kunne lave en mere præcis vurdering af tsunamirisiko i Saqqaq og Qeqertaq.