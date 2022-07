Sandsuger der skal bane vej for krydstogtskibe venter i Maniitsoq

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 21. juli 2022 - 13:14

Renoveringsstyrelsen i Selvstyret arbejder på højtryk for at løse udfordringer for krydstogtsskibes anløbsmuligheder ved Kangerlussuaq.

Det melder styrelseschef i renoveringsstyrelsen i Selvstyret Jesper Johannesen. Det sker efter, Arctic Circle Business har luftet deres bekymring om, at der er risiko for forsinkelser eller aflysninger af op mod 50 krydstogtsskibsanløb i Grønland på grund af dårlige havneforhold i Kangerlussuaq.

- Vi arbejder på højtryk for at løse udfordringerne i Kangerlussuaq. Lige nu venter vi på færdigbehandling af opmåling af havbunden i Kangerlussuaq, før sandsugeren kan gå i gang med at suge sand væk i sejlrenden, fortæller styrelseschef Jesper Johannesen til Sermitsiaq.AG.

Sandsugeren ligger i havn i Maniitsoq nu. Jesper Johannesen oplyser, at arbejdet forventes at blive færdig senest i august, men at målet er at blive færdig så hurtigt som muligt.

Kan påvirke turismen

Arctic Circle Business’ direktør Jesper Schrøder har kaldt Kangerlussuaqs havneforhold for ærgerligt. På grund af sandet, der bliver skyllet ned i havet, når isen smelter, kan havbunden i værste fald kun have to meters dybde.

Det gør det besværligt for krydstogtsskibe at komme ind i havn, mens tenderbåde og pramme ikke kan anløbe ved lavvande. Det kan have vidtrækkende konsekvenser for det ellers blomstrende turismeerhverv i Grønland, mener Jesper Schrøder. Styrelseschefen erkender, at sådanne forhold kan forsinkes betjeningen af krydstogtsskibe.

- Ifølge mine oplysninger, så kan tenderbådene heller ikke komme ind i havnen ved lavvande, som varer i fem timer. Det skaber selvfølgelig forsinkelser og udfordringer, erkender Jesper Johannesen.

Situationen skal evalueres

Styrelseschefen er ikke bekendt med, at kommunen og styrelsen skulle have haft dialog omkring sandslugning i sejlrenden i Kangerlussuaq siden 2019. Han oplyser dog, at han er bekendt med, at parterne har holdt møder om sandsugning denne sommer, og at arbejdet allerede er i gang.

I sektorplan for havne 2017-2027 er det oplyst, at der historisk set bliver foretaget sandslugning med et interval på ca. syv år. Senest har der været en mindre sandsugning i 2016, men intervallet for, at man tager slugeren i brug kan mindskes, når det er nødvendigt, da indlandsisen smelter mere om sommeren, og dermed hiver meget mere sand ned i havnen.

- Jeg tror ikke, vi kunne have gjort det bedre i år, end med det vi er i gang med nu. Men situationen vil blive evalueret på et senere tidspunkt. Også må vi kigge på, hvad vi kunne gøre bedre og eventuelt overveje en mere fast frekvens af sandsugning i Kangerlussuaq, siger styrelseschef Jesper Johannesen.