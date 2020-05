Salling: RG bedriver unfair konkurrence

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 07. maj 2020 - 12:36

Coronakrisen har ikke alene ramt turismeerhvervene særdeles hårdt. Grønlands største og dermed vigtigste indtjeningskilde, fiskeriet, er også ramt af faldende priser på verdensmarkedet, og det får medejeren af Grønlands største privatejede virksomhed til at slå alarm og rette en direkte kritik imod det selvstyreejede Royal Greenland.

Royal Greenlands administrerende direktør Mikael Thinghuus har forklaret, at Royal Greenland i den nuværende krise vil gøre alt for at sikre arbejdspladserne i såvel fiskeriet som på fiskefabrikkerne. Uanset at man er nødsaget til at sælge sine produkter til en ringere pris, fordi efterspørgslen er en anden. Hele food service-markedet til restauranter, kantiner etc er næsten gået i nul i modsætning til tidligere, hvor den udgjorde næsten halvdelen af forretningsgrundlaget.

Jens Salling er uforstående over for Royal Greenlands strategi i disse coronatider og fastslår, at Polar Seafood og andre private aktører nu er i direkte konkurrence med Landskassen.

- Vi erfarer jo, at Naalakkersuisoq for finanser vil låne 2,5 mia. for at kunne være klar til at understøtte blandt andet Royal Greenland, så det betyder, at de tab, som RG nu påføres, bliver understøttet af Landskassen. Sådan en kasse har vi ikke. Vores penge står i virksomheden, og vi kan ikke komme med nye penge, der kan redde virksomheden på grund af en uansvarlig drift, siger Jens Salling i et interview med Sermitsiaq.AG, efter at virksomheden netop har præsenteret et meget flot 2019-regnskab, der viste et årsresultat før skat på 327 millioner kroner.

- Når det går galt, så burde det samme forsigtighedsprincip ved at drive forretning fortsat være gældende. Fiskerne har jo forståelse for, at Polar Seafood sætter indhandlingspriserne ned, så de følger salgspriserne ude i butikkerne. Det samme har KNAPK jo givet udtryk for, fastslår Jens Salling.

Kortsigtet løsning

- Fiskerne er mere urolige for, hvad de langsigtede konsekvenser af Royal Greenlands udmeldinger vil betyde for dem, siger den drevne topchef, der sammen med afdøde Anders Brøns har formået at skabe en koncern, der nu er i nærheden af at have opbygget en egenkapital på to milliarder kroner.

Jens Sallings pointe er, at Royal Greenlands fokus på at bevare arbejdspladser frem for indtjening er en kortsigtet løsning for fiskeriet og i sidste ende samfundsøkonomien.

- Det er jo på lånt tid, at Royal Greenland kan køre på den måde. Forklaringen fra Royal Greenland om, at de er tvunget til at følge verdensmarkedspriserne lyder lidt hul, når vi og andre grønlandske aktører i det store og hele udgør verdensmarkedet inden for eksempelvis rejer, påpeger Jens Salling.

Polar Seafood har sænket indhandlingspriserne på rejer på 3 kroner kiloet, krabber er faldet 8 kroner kiloet og torskeprisen er reduceret med 2,5 kroner, hvilket sker for at tilpasse forretningsgrundlaget med prisfaldene ude ved forbrugerne.

Royal Greenland underbyder

- Royal Greenland er i gang med at underbyde og indføre et alvorligt prispres på detailmarkedet, fordi man ikke justerer sin produktion efter efterspørgslen. Det selvstyreejede selskab holder eksempelvis reje- og krabbepriserne kunstigt oppe, fastslår Jens Salling, der som eksempel nævner, at flere supermarkedskæde har presset Polar Seafood markant på prisen, hvilket er sket efter et år, hvor samme supermarkedskæde har fået fiskeprodukterne 15 procent billigere.

Endnu er Polar Seafoods lagerkapacitet langt fra nået et kritisk punkt.

- Men vi agerer under normale markedsvilkår og tilpasser naturligvis forretningen. Således har vi besluttet at sende en rejetrawler på værft før tid, og vi sender flere rejer til pilning på vore fabrikker end normalt for at fastholde beskæftigelsen, oplyser topchefen.

Ingen let opgave

Jens Salling tør ikke love, at det ikke vil gå ud over beskæftigelsen i koncernen, når nu man er på vej ind i højsæsonen.

- Jeg aner ikke, hvor vi lander økonomisk i år. Hele vort fokus er at optimere vores drift og tilpasse os. Men det er ikke en let opgave at drive forretning, når en virksomhed med landskassen i ryggen går sine egne veje og slet ikke er interesseret i at sikre en tilfredsstillende bundlinje, lyder det fra Jens Salling.