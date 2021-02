Sagsbehandler dømt for brud på tavshedspligt

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 25. februar 2021 - 11:46

En sagsbehandler, der har brudt sin tavshedspligt ved at videregive fortrolige oplysninger via de sociale medier har fredag den 19. februar været for retten.

Vedkommende var tiltalt, og blev af Sermersooq Kredsret dømt for brud på tavshedspligt.

Paragraf 50 i kriminalloven lyder:

For brud på en tjenstlig tavshedspligt dømmes den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplys- ninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab.

Sagen kort

Sagen drejer sig om en sagsbehandler, der kommenterede et opslag på Facebook den 9. maj 2019. Opslaget handler om DR's dokumentar ”Byen hvor børn forsvinder”, hvor Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy og hendes familie medvirkede. På optagelsestidspunktet kæmpede Naasunnguaq for sin datters ret til at få tilstrækkelig hjælp efter en seksuel krænkelse.

Efterfølgende blev sagsbehandleren politianmeldt for udtalelsen.

Dømmes skyldig

Sermersooq Kredsret lægger vægt på, at den tiltalte selv erkendte i retten for at have lavet en fejl da hun skrev en kommentar på Facebook om sagen, selvom hun nægter sig skyldig.

Endvidere oplyser kommunen til retten, at den tiltalte nok kan have oplysninger fra sit arbejde:

- Direktør i kommunen har i sin skrivelse oplyst, at den tiltaltes svar kan godt være udtryk for viden fra arbejdet og det kan være belastende at den tiltalte har skrevet, at sagen har været undersøgt, lyder det i rettens begrundelse om skyldsspørgsmålet.

- Retten har ikke fundet anledning til formildende omstændigheder. Til gengæld af retten tillagt skærpende omstændighed, at den tiltalte havde videregivet oplysninger, som hun har fået igennem sit tidligere arbejde og således brudt sin tavshedspligt, lyder det fra retten.

Anket til Landsretten

Dommen lyder på 30 dages betinget anbringelse i anstalt, med et års prøvetid. Tiltalte ankede dommen som bevisanke. Dermed skal sagen prøves i Grønlands Landsret på et senere tidspunkt.

- Brud på tavshedspligt må og skal ikke accepteres. Vores sikkerhed som borgere skal tages alvorligt, udtaler Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy efter Sermersooq Kredsrettens domsafsigelse til Sermitsiaq.AG.