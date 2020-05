Sagsbehandler der brød tavshedspligt passer bygdebørn

Merete Lindstrøm Mandag, 18. maj 2020 - 07:16

- For det første er det respektløst fra kommunens side. For det andet er det skræmmende, fordi bøn risikerer, at deres fortrolige oplysninger bliver delt offentligt.

Sådan lyder meldingen fra Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy, der på egen krop har oplevet brud på tavshedspligten i en socialsag hos kommunen om seksuelle krænkelser mod sin datter.

Den sagsbehandler, der sad med sagen, kom i vælten, efter at vedkommende havde delt fortrolige oplysninger om Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy, efter hun havde medvirket i dokumentarfilmen "Byen hvor børn forsvinder" om sociale problemer og krænkelser mod børn i Tasiilaq.

Kommunen ville intet gøre

Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy kritiserede allerede dengang sagsbehandleren for at dele hendes private oplysninger på de sociale medier:

- Det er ikke i orden, at man skal hænges ud offentligt, blot fordi man har bedt om hjælp hos kommunen, sagde hun dengang til Sermitsiaq.AG.

Da sagen kom frem kontaktede Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy kommunen om sagsbehandlerens brud på tavshedspligten, men fik besked om, at de ikke kunne gøre noget, da medarbejderen ikke arbejdede for kommunen mere.

Nu er den tidligere sagsbehandler blevet ansat som inspektør på et kollegie for bygdebørn. Ifølge kommunen fungerer en inspektør på et kollegie lidt som reservemor- og far for de børn, der er rejst væk fra familien for at gå i skole i de større byer. Det er inspektøren, børnene kan betro sig til om deres hjemve, skoleproblemer og andre personlige udfordringer.

Det falder Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy for brystet.

- Efter det vi oplevede, forstår jeg ikke, at personen har fået sådan et job indenfor kommunen igen, siger hun.

Der indhentes attester

Fagchef for skoleområdet i kommunen, Riikki Grønvold, vil ikke kommentere enkeltsager men oplyser, at forvaltningen ved ansættelse af nye medarbejdere indhenter straffeattest og børneattest.

Der ud over skal ansættelsesudvalget indhente relevante referencer og andet, der kan have betydning for ansættelsesforholdet, fortæller hun.

- Det er ansættelsesudvalget, der laver en indstilling, som vi godkender om ansættelse, siger Riikki Grønvold til Sermitsiaq.AG

Hun vil ikke forholde sig til den konkrete sag eller til spørgsmålet om, hvorvidt hun og kommunen har et ansvar for at sikre borgernes personlige oplysninger ved ikke at ansætte en medarbejder, der tidligere har brudt tavshedspligten.

Uddrag fra debattråd på Facebook. Den tidligere sagsbehandler skriver, at der bliver løjet i dokumentaren, familien skulle nemlig have fået tilbudt hjælp. En anden bruger spørger, hvor hun ved det fra. Den tidligere sagsbehandler skriver, at hun kender til det fra sit arbejde.