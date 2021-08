Sagen om ulovligt byggeri i Ilulissat fortsætter

Merete Lindstrøm Onsdag, 25. august 2021 - 11:45

Direktøren i byggerådgivningesfirmaet Masanti A/S, Morten Gosvig og hans familie påbegyndte sidste år byggeri af et hus i Ilulissat, før der var givet arealtildeling til huset.

Kommunens økonomiudvalg har efterfølgende givet dispensation og arealtildeling, men det har naboerne klaget over til Selvstyret. Nu har Selvstyret afgjort, at kommunen skal behandle sagen igen.

Departement for Finanser og Indenrigsanliggender uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at afgørelsen bunder i, at kommunen med den tildelte dispensation og arealtildeling er gået for vidt i deres beføjelser.

Kommuneplantillæg skal ændres

Det som kommunen ifølge Selvstyret har dispenseret for vidtgående i, er placering af byggefeltet. De har godkendt placeringen af den nye bygning, hvor størstedelen af den nye bygning ligger udenfor det eksisterende byggefelt.

Det er et forhold, som ligger i Kommuneplantillægget, og som derfor ikke kan dispenseres i en sådan grad. Man kan godt dispensere for mindre justeringer af et byggefelt, men her er der tale om en større justering.

- Det vil helt enkelt sige, de er gået for vidt i deres dispensationsbeføjelser. De har ikke hjemmel til at dispensere, som de har gjort, lyder forklaringen for Departementet.

Hvis byggeriet skal fortsætte efter denne afgørelse, kræver det, at man fysisk eller retsligt lovliggør forholdet så kommunen enten trækker arealtildelingen tilbage, fordi den ikke overholder lovgivningen. Ellers skal kommuneplantillægget for området opdateres og der skal ændres i bestemmelserne for lokalplanen.

Sermitsiaq.AG, har forsøgt at få en kommentar fra økonomiudvalget i kommunen, men udvalget er endnu ikke orienteret om afgørelsen fra Selvstyret.

Kommunens økonomiudvalg har om sagen vurderet at:

Byggeriet er ulovligt.

Der er i Lokalplan A9.2 ikke nævnt udsigt, men det er normalt kutyme at gøre det alligevel. Naboer kan have en berettiget forventning om ikke at få et nybygget hus som nabo, da der ikke er udlagt et byggefelt.

Størrelsen af nybyggeriet er rimelig, da lokalplanen giver mulighed for udvidelse.

Afstandskrav og maksimal kipkote overholdes.

En modtaget klage over manglende ligebehandling kan virke urimelig.

Beslutningen kan fremtvinge en uheldig præcedens.

Der kan gives dispensation.

Den 3. marts i år gives endelig afgørelse om dispensation til en arealtildeling ved Qupaloraarsuk 48 som sendes til ansøger. Dagen efter klager naboerne til selvstyret over afgørelsen.