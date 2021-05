Byggerådgivningsdirektør bryder loven og får dispensation

Merete Lindstrøm Onsdag, 12. maj 2021 - 17:49

Direktøren i byggerådgivningesfirmaet Masanti A/S, Morten Gosvig, er blevet involveret i en sag om manglende tilladelser i forbindelse med han og familiens private boligbyggeri.

Morten Gosvig understreger i et svar til Sermitsiaq.AG at byggeriet ikke har noget med hans virksomhed Masanti at gøre.

- Dette byggeri har p.t. alene kørt i privat regi, så koblingen til Masanti har ikke noget på sig. Det at vi valgteat etablere noget fundament, før vi havede modtaget grave- og støbetilladelsen har intet med min indsigti byggebranchen at gøre, lyder det.

Sermitsiaq.AG ville gerne have svar på, om han ikke netop med den indsigt burde vide bedre end at begynde byggeri, inden han og familien havde fået tilladelserne i orden. Men det har Morten Gosvig ikke ønsket at svare på.

Større fundament uden godkendelse

Familien har i april 2020 købt et saneringsmodent hus i Ilulissat, som med Mortem Gosvigs egne ord havde en "god beliggenhed". Morten Gosvig oplyser til Sermitsiaq.AG, at familien straks søgte om nedrivningstilladelse for huset. Huset blev kort tid efter handlen revet ned.

Ifølge en aktindsigt fra Avannaata Kommunia er ansøgning om nedrivningstilladelse først modtaget efter nedrivelse af huset var påbegyndt.

I løbet af sommeren 2020 opføres et fundament nogle meter væk fra det nedrevne hus, selvom der endnu ikke var givet tilladelse til arealtildeling. Avannata Kommunia opdager byggeriet, fordi naboerne klager.

- Ved tilsyn af det ansøgte areal d. 07.09.2020 blev det af forvaltningen konstateret at den tidligere bygning (b-659) var saneret og der var blevet støbt fundament til en ny, større bygning uden godkendt arealtildeling, lyder det i aktindsigten.

Det resulterer i at Avannaata Kommunia orienterer bygherren om at:

- Opførsel af fundament på det ansøgte byggefelt er ulovligt, idet De ikke har fået arealtildeling til opførelsen.

Det tidligere hus på byggegrunden

Sagen behandles herefter i kommunalbestyrelsens økonomiudvalg, som med borgmester og formand for økonomiudvalget Palle Jerimiassen i spidsen beslutter at give dispensation til byggeriet.

Ingen konsekvens

Avannata Kommune gør i aktindsigten opmærksom på følgende

- at det vil skabe en uheldig præcedens hvis man kan fremtvinge, en arealtildeling, på baggrund af et påbegyndt byggeri, uden man har fået sin ansøgning om arealtildeling færdigbehandlet.

Ydermere gør Avannaata Kommunia opmærksom på at hvis bygherre havde afventet en normal procedure omkring arealtildeling i god ro og orden ville have fået tilladelse til byggeriet.