Vil have sagen afvist: Høegh-Dams advokat indbringer sagen for Højesteret

Merete Lindstrøm Fredag, 30. juni 2023 - 07:48

Det er ikke så tit, at kriminalsager i Grønland ender i højesteret.

Ikke desto mindre er det, hvad Minik Høegh-Dams advokat Fin Meinel arbejder på nu.

- Vi mener fortsat, der er grundlag for, at sagen ikke skal behandles i landsretten. Derfor beder vi højesteret om at tage stilling til vores begæring om at afvise ankesagen.

LÆS OGSÅ: Minik Høegh-Dam må i Landsretten

Landsretten har onsdag afgjort, at der ikke er grundlag for at afvise sagen, på bagrund af begæringen fra forsvaret.

Har bedt om udsættelse

Forsvaret mener at der er gået for lang tid før ankesagen er indbragt for landsretten. Efter afgørelsen i kredsretten i marts 2021.

- Vi har derfor bedt om, at sagen ikke påbegyndes i Landsretten, men at man bør afvente resultatet af vores indbringelse for højesteret.

Finn Meinel forklarer til Sermitsiaq.AG, at der er en procedure for, hvordan man anker en sag efter at kredsretten har afsagt dom. I dette tilfælde, mener forsvaret ikke, at proceduren er overholdt og derfor ønsker de, at ankesagen afvises.

Da landsretten ikke er enig i den vurdering, vil forsvaret have spørgsmålet behandlet hos den øverste retsinstans i Rigsfællesskabet, Højesteret.

Det er den mulighed man har

Anklager i sagen for Grønlands Politi Martin Strandby Nielsen påpeger, at det er den mulighed, der er, når man er utilfreds med Landsrettens afgørelse.

- Vi mener dog, at landsretten har afsagt en klar beslutning om det her, men forsvaret har som udgangspunkt ret til at søge om at få indbragt sin anmodning om afvisning af sagen for højesteret. Så er det et spørgsmål om han får tilladelse fra procesbevillingsnævnet til det og den afgørelse afventer vi nu, siger anklageren.

Højesteret har de seneste 10 år behandlet en lille håndfuld kriminalsager fra Grønland.