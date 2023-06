Minik Høegh-Dam må i Landsretten

Merete Lindstrøm Onsdag, 28. juni 2023 - 17:46

Retten har onsdag taget beslutning om ikke at afvise ankesagen mod Minik Høegh-Dam, sådan, som hans forsvar har ønsket. Det betyder, at der nu skal fastsættes en dato for behandling af sagen i Landsretten, hvilket højst sandsynligt først bliver efter sommerferien.

Sagen udspringer af en ransagelse hos i Minik Høegh-Dam i 2018, hvor politiet fandt 154.805 kroner i kontanter. 151.900 kroner var rullet sammen og lagt i et brilleetui. Beløbet skulle ifølge politiet stamme fra hashsalg.

LÆS OGSÅ: Minik Høegh-Dam retssag: Forsvaret går efter at få afvist sagen

Ankesagen skulle have været for Landsretten den 26. maj, men det skete ikke. I stedet kom forsvaret med en såkaldt processuel indsigelse med påstand om, at sagen skulle afvises.

Ingen dato endnu

Anklager hos Grønlands Politi Martin Strandby Nielsen mener derimod fortsat, der er mulighed for, at Landsretten vil afgøre sagen anderledes end kredsretten, som har frifundet Høegh-Dam.

- Jeg kommer ikke til at kommenterer på, hvilke beviser der er i sagen ud over dem, der også er fremlagt i Kredsretten. Men det er jo sådan, at Kredsretten og Landsretten nogle gange ser forskelligt på samme sagsfremstilling, hvilket også er grunden til, at vi valgte at anke sagen til at begynde med.

Onsdag har retten så slået fast, at ankesagen skal gennemføres, og nu afventer parterne en dato for, hvornår sagen skal for landsretten.