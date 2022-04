Sag om drab på 11-årig skal for landsretten

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 12. april 2022 - 06:38

En novemberaften tilbage i 2020 blev en kun 11-årig pige meldt savnet i Aasiaat, og efter en kortere eftersøgning blev pigen fundet død.

Få dage senere blev en dengang 27-årig mand anholdt og sigtet for drab i sagen, der rystede offentligheden.

LÆS OGSÅ: Mand idømt 8 års anbringelse for drab på 11-årig pige

I december sidste blev manden idømt otte års i anstalt for forbrydelsen, men sagen blev anket af både forsvarer og anklager.

Forsvareren var gået efter seks år, mens anklageren nedlagde påstand om 10 år i anstalt.

LÆS OGSÅ: Sigtede i drabssag kendte ikke sit 11-årige offer

I dag tirsdag skal Grønlands Landsret efter planen et punktum i sagen, skriver avisen AG.

Den tiltalte erkendte under retssagen, at han havde begået vold mod pigen, men han nægtede, at det var hans hensigt at slå hende ihjel. Han vidste heller ikke, at der var tale om et barn, sagde han.