Mand idømt 8 års anbringelse for drab på 11-årig pige

Merete Lindstrøm Torsdag, 09. december 2021 - 15:43

Efter to dage i Qaasuitsup Kredsret i Ilulissat, er der faldet dom i sagen om drabet på en 11-årig på i Aasiaat i november sidste år.

Den tiltalte, en mand på 28 år, er blevet idømt 8 års anstaltsanbringelse samt at betale en tortgodtgørelse til pigens forældre.

Manden har erkendt, at havde forsaget pigens død, men nægtede at det var hans hensigt at slå hende ihjel. Han erkendte kun at have til hensigt at udøve vold mod hende.

Kredsretten fandt det midlertidigt bevist, at manden med sine handlinger, som er blevet beskrevet i anklageskriftet, måtte have indset det som overvejende sandsynligt, at pigen ville dø som følge, hvorfor han blev fundet skyldig efter den rejste tiltale.

Overveje at anke sagen

Manden blev idømt anstaltsanbringelse i 8 år, ligesom han blev dømt til at betale en tortgodtgørelse til pigens forældre, det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

- Det er en tragisk sag særligt for de efterladte til den 11-årige pige. Jeg er dog tilfreds med, at retten var enig med anklagemyndigheden om, at det der skete i november sidste år var et drab og ikke vold med døden til følge som påstået af tiltalte. Retten fastsatte en foranstaltning, der var lavere end den vi fra anklagemyndighedens havde påstået, hvorfor vi nu vil overveje om sagen skal ankes til Grønlands Landsret, udtaler anklager i sagen, udtaler anklagerfuldmægtig Christian Halstad efter domsafsigelsen.

Anklageren havde krævet anstalts anbringelse i 10 år for drabet samt erstatning til hver af de efterladte på 100.000 kroner, det fremgår dog ikke af pressemeddelelsen hvor stor en erstatning der skal betales.

Pigen blev en torsdag aften i november 2020 meldt savnet og efter en kortvarig eftersøgning, blev hun om natten fundet død ved trapperne mellem KJ Greenland Aasiaat og Wille Brandtsvej i Aasiaat.

En uge efter det uhyggelige fund af pigen blev den dengang 27-årige mand anholdt for drabet.