Så er det tid: Grønland møder Sydkorea

Kassaaluk Kristensen Fredag, 01. december 2023 - 12:29

Grønland skal i dag møde Sydkorea, der historisk set altid har været bedre ved OL end ved VM.

Kampen fløjtes i gang klokken 18.00 lokal tid, altså 15.00 grønlandsk tid.

Sydkorea har klaret sig godt i sin første kamp mod Østrig onsdag den 29. november. Her kom holdet bagud lige i starten af kampen, men måtte kæmpe sig op for at nå antal mål mod Østrig.

Sydkorea kunne dog ikke stoppe Østrigs stribe af scoringer, og kampen endte med et tab for Sydkorea med et mål, med et resultat på 29-30.

Grønland kan stikke snuden frem

Ifølge spilxperten.com har Sydkorea ellers bedre chancer for at komme videre i vm’s slutrunder end Østrig, men det påpeges samtidig, at nationen plejer at toppe ved OL.

Grønlands odds ligger på 21,00 mens Østrigs odds er på 26,00.

- Endelig er Grønland udset til prügelknabe i gruppen, men de skal jo spille om det, og det kan ikke afvises, de grønlandske kvinder stikker snuden længere frem end forventet, skriver spilxperten på sin hjemmeside.

Dagens kamp mod Sydkorea forventes at blive vist på storskærm i Inussivik i Nuuk for borgerne. Onsdag blev landsholdets første kamp vist på storskærm i et propfyldt Katuaq.

Som bekendt tabte Grønland onsdag sin første kamp mod Norge 11-43.