Træner: Overraskende god start ved vm

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 30. november 2023 - 12:59

Det grønlandske kvindelandshold har haft deres ilddåb ved håndbold-vm, da de onsdag aften mødte de forsvarende verdensmestre, Norge, under en åbningskamp.

- Det første kvarter kan vores spillere hamle op med verdens bedste håndboldspillere og blive ved med at følge dem i hælene. Det er en drømmestart for vores hold under sådan en international turnering, siger assisterende træner Kim O. Petersen til Sermitsiaq.AG efter kampen.

LÆS OGSÅ: VM-bronzevinder: Det er en vild oplevelse

Kvinderne startede med at udligne scoringerne under kampens første 15 minutter mod Norge, hvor scoretavlen viste 8-6 for Norge efter et kvarters spil. På trods af de norske spillere satte deres tempo op, havde kvinderne ikke givet op, analyserer Kim O. Petersen.

- Alle tacklinger, scoringer og redninger, dem som vi kalder for små sejre under kampen, blev fejret hver gang. Det er også bemærkelsesværdigt, at tilskuerne er helt med på, at de skal fejre med os, fortæller Kim O. Petersen.

Stor opbakning

Det er ikke gået nogens næse forbi, at landsholdet har stor opbakning fra tilskuere og tv-seere i Grønland. Landstrænerteamet er overvældet over den store opbakning og støtte, som landsholdet møder under deres deltagelse i verdensmesterskaberne.

LÆS OGSÅ: Grønland kæmper bravt mod overlegne jenter

- Vi er meget taknemmelig over den store opbakning, som landsholdet får. Den begejstring som tilskuerne deler med os ved de små sejre er uvurderlig for os. Det er ikke gået ubemærket hen. Det er overvældende, siger Kim O. Petersen.

Flere udfordringer venter

Og det er den opbakning, som landsholdet kommer til at få brug for, når de skal møde Sydkorea fredag og Østrig på søndag, siger formanden for håndboldforbundet.

- Der venter stadig nogen store udfordringer for vores kvinder. Men det bliver spændende at se, og lad os håbe at de kan holde niveauet og stille og roligt smider alle nerverne væk, så de kan præstere maksimalt og spille op mod forhåbentlig andre lande, der er lidt under Norges niveau, siger TAAK-formanden Carsten Olsen.

Den assisterende træner, Kim O. Petersen oplyser, at landsholdet sammen med trænerteamet har talt onsdagens kamp igennem, og at den næste dialog vil handle om taktik til de næste kampe.

- Vi glæder os til at møde de næste modstandere. Det er nu tid til at diskutere og forsøge at matche Sydkoreas taktik i håndbold, siger Kim O. Petersen.