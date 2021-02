Så kom den: Fire partier står bag valgkrav

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. februar 2021 - 12:57

Fire partier, der kan mønstre et flertal i Inatsisartut, har netop bedt formandskabet i Inatsisartut om at optage et lovforslag til behandling på Vintersamlingen.

I forelæggelsesnotatet begrunder Inuit Ataqatigiits, Demokraatits, Partii Naleraqs og Atassuts medlemmer af Inatsisartut på følgende måde, hvorfor de ønsker et valg i utide, hvilket Siumut ikke mener er ønskeligt.

- På vegne af Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Partii Naleraq og Atassut skal vi hermed fremlægge forslag til Inatsisartutlov om ekstraordinært valg til Inatsisartut.

Uholdbar situation

- Landet har brug for at bygge broer, og situationen lige nu er uholdbar, derfor fremlægger vi denne lovforslag. Vi kan ikke undgå et valg, da det politiske situation er uholdbar.

- Med disse korte bemærkninger skal jeg på vegne af Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Partii Naleraq og Atassut overlade forslaget til Inatsisartut’s velvillige behandling, skriver IA-partileder Múte B. Egede på vegne af de øvrige partier.

Det er nu op til formandskabet i Inatsisartut at vurdere lovforslaget og hvornår man vil sætte den på dagsordenen. Men de fire partiledere håber, at det vil komme på dagsordenen i morgen.

De fire partiledere Múte Bourup Egede, Jens-Frederik Nielsen, Jens Napaattooq og Aqqalu Jerimiassen skriver følgende:

- Anmodningen sendes på bagrund af den seneste tids omstændigheder og et bredt flertal af partier i Inatsisartut ønsker et valg. Dette er blandt andet grundlaget for, at det anmodede punkt ønskes, som det første punkt i dagsordenen, så man dermed også undgår, at Inatsisartuts talerstol bliver brugt, som valgkamps plads.