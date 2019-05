Så hårdt bliver det: Du må klare dig for 100 kroner

redaktionen Onsdag, 15. maj 2019 - 17:58

Selvstyret er parat til at skære dybt i borgernes månedlige rådighedsbeløb, når der indføres et nyt opkrævningssystem, som skal nedbringe restancerne.

- Der må som udgangspunkt ikke opkræves regninger, der betyder, at borgeren har mindre end 4.000 kroner til rådighed om måneden, og for par ikke under 6.000 kroner samlet, forklarer Naalakkersuisut i det materiale, som nu er sendt til høring om Ilangaassivik.

Rådighedsbeløbet forhøjes dog, hvis der er hjemmeboende børn under 18 år på bopælen, eller hvis borgeren er handicappet.

Men summa summarum betyder det altså, at personer – som lever i et parforhold – kan ende med kun at have 3.000 kroner til at klare de månedlige fornødenheder. Det er 100 kroner om dagen.

