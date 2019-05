Nyt betalingssystem vil give Landskassen et stort millionbeløb

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 03. maj 2019 - 16:41

Et lovforslag om betalingssystemet Ilanngaassivik er netop sendt i høring, og det har til formål at sikre, at borgernes gæld til det offentlige ikke fortsætter sin galopperende vækst.

Gevinsten

Hvis systemet indføres i den form, som man beskriver i lovforslaget, vil det give samfundet en årlig gevinst på 30 millioner kroner, skønner Finansdepartementet.

Det vil imidlertid koste cirka 15 millioner kroner at etablere og udviklet det nødvendige it-software og hardware. Dertil kommer udarbejdelse af bekendtgørelser, forretningsbetingelser, tekniske forskrifter, udbudsmateriale og kravspecifikationer for Ilanngaassivik-systemet.

Årlige omkostninger

De årlige omkostninger forventes at falde til niveau af 7,5 til 9,5 mio. kr. årligt, når Ilanngaassivik systemet overgår til drift.

- Forslaget forventes desuden at medføre lavere omkostninger for både kommunerne og offentlige virksomheder til porto og debitorhåndtering, da forslaget vil medføre, at fremsendelse af regninger sker i elektronisk form som betalingsordre og da det må forventes at færre opkrævninger vil kræve manuel sagsbehandling og fremsendelse af betalingspåmindelser m.v., står der i bemærkningerne til lovforslaget.

Restancerne vokser

Borgernes restancer til det offentlige ligger i dag på knap en milliard kroner, og på blot to år er den vokset med over 50 millioner.