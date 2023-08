Så er der fundet penge: Ufrivilligt barnløse får behandling betalt

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 09. august 2023 - 07:45

Langt om længe har Naalakkersuisut fundet knap ni millioner kroner, som skal bruges til tilbud om behandling af ufrivillig barnløshed.

Siden 2019 har ufrivilligt barnløse ikke kunne blive henvist til Rigshospitalet til behandling. Det betyder, at ufrivilligt barnløse selv har betale for rejse, ophold og behandling i Danmark, hvilket hurtigt kan løbe op på flere tusinder kroner, hvis behandlingen skal gentages.

Pengene til behandlingstilbudet er fundet efter Inatsisartut har vedtaget et lovforslag om behandling med IVF og ISCI skal betales af landskassen, og midlerne der tæller 8,7 mio. kroner per år, er for nu lagt på reservekontoen, og skal udmøntes inden andenbehandling af forslag til finanslov, som led i forhandlingerne om et sundhedsforlig.

Led i sundhedsforlig

Det oplyser Naalakkersuisoq for finanser, Naaja Nathanielsen under en præsentation af forslag til finanslov tirsdag.

- Inatsisartut har ønsket, at der bliver afsat midler til ufrivilligt barnløse, og det var en del af forhandlingerne i løbet af foråret. Ønsket er blevet bakket op i finanslovsforhandlingerne, så nu bliver der afsat midler til det, siger naalakkersuisoq for finanser, Naaja Nathanielsen (IA).

Arbejdet med at genindføre tilbud om behandling for ufrivilligt barnløse har været længe undervejs. Det er blevet udsat i Inatsisartuts arbejde et par gange, før forslaget blev en realitet i foråret 2023, hvor det blev bakket op af et enigt Inatsisartut.

Med midler på 8,7 millioner kroner er det estimeret af sundhedsvæsenet, at op mod 40 par kan blive visiteret til reagensglasbehandling i Danmark hvert år.