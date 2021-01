S-politiker melder sig som modstander af Kuannersuit-projektet

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 21. januar 2021 - 16:01

Benjamin Kielsen (S) født og opvokset i Narsaq har tidligere støttet Greenland Minerals' Kuannersuit-projekt, som vil udvinde sjældne jordarter og uran som biprodukt.

Men nu er han ikke længere tilhænger af det omfattende projekt, som skal i høring i næste måned i Sydgrønland.

- Jeg har talt med fisker og fangere samt fåreholdere omkring projektet og om deres bekymringer, hvis minen åbner ved byen. Jeg er også medlem af landbrugsrådet, hvor vi er i tæt kontakt med fåreholderne, og jeg deler nu deres bekymringer.Derfor kan jeg ikke længere støtte projektet, siger Benjamin Kielsen, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Sydkommunen.

Formanden for Fåreholdernes Fælles Organisation (Savaatilit Peqatigiit Suleqatigiissut - SPS) Lars Nielsen har tidligere udtrykt bekymring over den manglende erfaring med den slags minedrift her i Grønland med uranholdige mineraler.

Mange vil forlade byen

Benjamin Kielsens oplevelse er, at flere borgere har vendt sig mod projektet.

- Flere borgere her i Narsaq har meldt ud, at de ville forlade byen, hvis minen åbner. Og jeg har selv stillet spørgsmålet om, hvem det er, jeg gerne vil bo sammen i byen - skal det være minearbejdere eller nuværende byboere? Selvfølgelig vil jeg bo sammen med nuværende byfolk, fremhæver Benjamin Kielsen.

På trods af, at hans parti, Siumut, er uran-venlig parti, vil han fortsat være medlem af partiet.

- Jeg har meddelt vores Siumut-gruppe i Sydgrønland, at jeg nu er modstander af projektet, og det har overrasket mig, at flere deler min holdning. Hvis der skal udvindes uran andre steder end ved Narsaq, vil jeg først vurdere, om det er forsvarligt at åbne en sådan mine, siger han.

Hvad er det, du frygter, som betød, at du har skiftet holdning?

- Først og fremmest ville jeg ikke kunne leve med, at vores medborgere rejser væk på grund af mineprojektet. Jeg har lyttet til dem, og vil ikke have, at nogen skal rejse væk på grund af det. Og jeg har også været kritisk mod, at der skulle være kemisk smeltedigel, svarer han.

Høring under coronatid

I februar starter høringen af projektet i Sydgrønland, og Benjamin Kielsen håber på, at Narsaq-borgere skal kunne følge med så godt som muligt.

- Det handler jo om byens fremtid, og man kan mærke det, når man taler med folk her i Narsaq. Derfor ærgrer det mig, at høringen sker under coronatiden, hvor blot 100 borgere kan få lov til at deltage under høringen. Jeg håber, at høringerne sker flere gange i Narsaq, lyder det fra Benjamin Kielsen.