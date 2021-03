S-kandidat: Jeg har fået flere krænkende beskeder

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 29. marts 2021 - 17:44

Op til 20 beskeder med seksuelt krænkende adfærd har kandidat til Inatsisartut Kirsten Davidsen (S) modtaget på de sociale medier under valgkampen, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Hun har modtaget beskeder som:

'Tag et billede af dine bryster, send dem til mig og jeg stemmer på dig' og 'Åh lille du send mig nu nogle billeder, jeg vil straks slette billederne og du får min stemme.'

Stiller ikke op med det formål

Kirsten Davidsen accepterer ikke den form for handling, og hun føler, at hendes grænser overskrides, når hun modtager disse beskeder.

- Jeg er blevet forskrækket over, at nogen via de sociale medier har responderet på min valgkampagne og udviser liderlighed overfor mig. Vi stiller ikke op til den slags, fordi vi stiller op til valg. En seriøs valgkamp er, som jeg allerede har sagt, at man stiller op for at tjene sit samfund og sit land, fordi man mener, at have kræfter nok til det, og fordi man er trofast og loyal overfor sig selv, siger hun.

Overvejer at melde det til politiet

Derfor vil hun sætte grænser overfor denne form for adfærd.

- Jeg accepterer ikke hvad som helst, bare fordi jeg vil vælges ind og slet ikke fra nogen, der krænker mig og overskrider mine grænser. Jeg tillader ingen mennesker, at overskride mine grænser og accepterer heller ikke, at de overskrider andre menneskers grænser.

Hun understreger at det ingen steder hører hjemme, at man på de sociale medier kan få sådan en skriftlig henvendelse.

Derfor overvejer hun, at anmelde krænkerne til politiet.

- Vi har en klar politik i vores parti, derfor overvejer jeg kraftigt at melde de personer, som skriver krænkende beskeder til mig, at anmelde dem til politiet. For nu får jeg angst, når jeg får beskeder, og tænker, om jeg modtager endnu en krænkende besked, lyder det fra Kirsten Davidsen.

Sidste år stod ti politikere frem, som fortalte om voldsom sexchikane udøvet af den nu tidligere partisekretær, Mikael Petersen, hvilket har sat skub i MeToo-bevægelsen i Grønland.

Sermitsiaq.AG har som dokumentation set en del af beskederne rettet mod Kirsten Davidsen.