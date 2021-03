S-kandidater: Indfør uddannelsespligt

redaktionen Fredag, 26. marts 2021 - 10:06

- Når over 50 procent af arbejdsstyrken alene har folkeskolen som udgangspunkt, har vi et problem. Det må og skal vi som samfund ændre.

Det siger Nikoline Ziemer og Inga Dora G. Markussen, begge fra Siumut, som henholdsvis stiller op til Inatsisartut og kommunalvalget.

Uddannelsespligt

Derfor vil de have indført uddannelsespligt for alle unge.

- Vi sætter jo heller ikke spørgsmålstegn ved, at vi har undervisningspligt for vores børn via folkeskolen, skriver de to Siumut-politikere.

Ifølge Nikoline Ziemer og Inga Dora G. Markussen skal det offentlige og de private være et forbillede for arbejdsmarkedet på, hvordan vi sammen kan løfte uddannelsesniveauet.

- Både offentlige og det private arbejdsmarked må forpligtige sig til at være med til at løfte vores enorme opgave, ved at lave uddannelses- og fastholdelsesplaner for de unge, så vi er sikre på, at de tager en uddannelse. Hvis en offentlig eller en privat arbejdsplads ansætter en ufaglært ung, skal de være med til at lave en uddannelsesplan sammen med den unge, fremhæver de to i deres valgoplæg.

Samlet flok

En gulerod som kompensationer i form af fradragsordninger for den investering, de private virksomheder bidrager med, skal gives til det private arbejdsmarked, påpeger de.

- Det er en indsats som skal løftes i flok, gennem et tværgående samarbejde mellem kommuner, selvstyret og erhvervslivet. Ja, af os alle sammen, lyder det fra Nikoline Ziemer og Inga Dora G. Markussen.