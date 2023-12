S & IA baglande rasler med sablen: Naalakkersuisut gør ikke nok for lavindkomstgrupperne

Jensine Berthelsen Mandag, 04. december 2023 - 17:04

RAL´s bebudede prisstigning på fragt giver alt mulig anden klang end juleklang.

Koalitionens baglande er nemlig i oprør imod udsigten til, at dagligvarepriserne endnu engang skal skrues op som følge af prisstigningerne på fragt:

- Det er nødvendigt, at Naalakkersuisut ikke er passive, men proaktive. Vi forventer, at Naalakkersuisut præsenterer forslag til hjælpepakke rettet mod folk med de laveste indkomster, lyder det blandt andet fra IA´s politiske ordfører Mariane Paviasen, der i samme vending understreger:

- Inuit Ataqatigiit kræver, at man straks tager initiativer, der er rettet mod borgere med de laveste indkomster.

Arbejdsgiverne har advaret om at RAL´s prisstigninger får omfattende konsekvenser for hele samfundet.

Men også Brugseni og Pilersuisoq har oplyst til KNR i sidste uge, at RAL's prisstigninger vil blive omsat til prisstigninger på butikkædernes varer.

Siumut frygter at folk kaster håndklædet i ringen

Politisk ordfører og medlem af Siumuts hovedbestyrelse kræver nu, at partiet hovedbestyrelse og gruppe i Inatsisartut samles om, hvordan situationen med inflationen skal gribes an:

- De gentagne prisstigninger forbliver en byrde for mange i samfundet, og vi må frygte, at hvis denne tendens forsætter i fremtiden, bliver der mange i dagligdagen, der må kaste håndklædet i ringen, lyder det fra Siumuts politiske ordfører Doris J. Jensen, og hun fortsætter:

- Der er end ikke kommet afslutning i igangværende forhandlinger indenfor lønområdet, og vi kan allerede i skrivende stund se, at købekraften i blandt borgerne allerede bliver udhulet. Vi kan bare se på RAL´s varslede prisstigninger fra det nye år.

Bygder og yderdistrikter særligt bekymrende

Således er Siumut generelt set meget bekymret for de kommende prisstigninger, men også det forhold, at Pilersuisoq, der servicerer bygder og yderdistrikter, allerede nu har varslet stigninger på dagligvarer giver anledning til bekymring:

- Man har nu varslet yderligere prisstigninger, til trods for, at der allerede er høje varepriser hos Pilersuisoq, man kan ikke forestille sig hvilken worst case scenarie dette kan blive for bestemte befolkningsgrupper i samfundet, man kan ikke leve med, at man vil belaste befolkningen med yderligere priststigninger, når levevilkårene og købekraften i forvejen er blevet så forringet på så kort tid.

Doris Jakobsen Jensen henviser også til de nye forhandlinger om landets brændstofaftale som stopper til næste år:

- Vi er nødt til at forholde os til, hvordan vi som et samfund kan holde priserne i ro, ud over lønforhandlinger er forhandlingerne om forsyning af brændstof igang. Hvis vi ikke opnår gunstige priser, er der også en meget stor risiko for, at borgerne endnu engang bliver ramt af meget høje brændstofpriser, og det er især borgerne på bygderne og yderdistrikterne, der risikerer at blive ramt hårdest.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få kommentarer fra Naalakkersuisut.