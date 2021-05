Rygter om amerikansk ministerbesøg i Nuuk

Merete Lindstrøm Mandag, 10. maj 2021 - 13:23

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, rejser til Island for at deltage i Arktisk Råds møde 19. til 20. Maj.

Det samme gør Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Udenrigs og Klima, Pele Broberg (N). I den forbindelse er der planer om at Antony Blinken skal til Danmark og mødes med Jeppe Kofod. Det skriver både Berlingske og en amerikansk journalist på Twitter.

I øvrigt florerer der rygter om, at Antony Blinken også lægger vejen forbi Nuuk på turen. Det er dog ikke et rygte, der kan bekræftes af udenrigsministeriet i Danmark eller Departement for udenrigsanliggender her i landet.

Departement for udenrigsanliggender skriver i et svar til Sermitsiaq.AG, at den amerikanske udenrigsminister altid er velkommen i Grønland, og at Pele Broberg glæder sig til at mødes med Antony Blinken i næste uge, når der er møde i Arktisk Råd i Island.

- Men Pele kan hverken be- eller afkræfte at Blinken kommer til Grønland i den nærmeste fremtid, lyder det i svaret.

Sidst en amerikansk udenrigsminister planlagde at besøge Grønland, endte storstilede sikkerhedsforberedelser i en fuser, da Mike Pompeo aflyste sit besøg, en uges tid før han skulle ankomme.