USAs udenrigsminister aflyser Nuuk-besøg

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 08. maj 2019 - 11:09

OBS: Senest opdateret kl. 11.45

Departementschef Kenneth Høegh bekræfter over for Sermitsiaq.AG, at besøget ikke bliver til noget.

- Der skulle være presserende sager, som krævede udenrigsministerens tilstedeværelse i Washington, oplyser Kenneth Høegh.

Besøget er udsat

Departementschefen oplyser desuden, at besøget som sådan ikke er aflyst, men at amerikanerne har “udsat” besøget.

Iran oplyste onsdag, at man ville træde ud af atomaftalen og det kan være årsagen til, at Mike Pompeo hurtigst muligt skal til Washington. Forleden sendte amerikanerne et hangarskib til Hormuz-strædet og spændingerne mellem de to lande er på få dage eskaleret.

Mike Pompeo var mandag og tirsdag i Finland til Arktisk Råds ministermøde, hvorefter det var planen, at han skulle besøge Berlin og London for derefter at ende i Nuuk.

Berlin også aflyst

Han aflyste pludselig Berlin-besøget og tog i stedet et smut til Irak for at mødes med premierminister Adel Abdul Mahdi og andre regeringsmedlemmer. Ifølge The Guardian har parterne drøftet bekymringen over de iranske aktiviteter. Irak grænser op til Iran. I dag er han så i London, hvor han har haft et møde med premierminister Theresa May.

Det ville ellers være fjerde gang, at en amerikansk udenrigsminister skulle besøge Grønland. Tidligere har Colin Powell, Hillary Clinton og John Kerry lagt vejen forbi verdens største ø.

Politiet i Nuuk, der i de seneste dage har øvet sig i blandt andet kortegekørsel, kan nu slappe af, og myldretidstrafikken torsdag morgen bliver således ikke berørt med vejafspærringer.

Det var forventningen, at Mike Pompeo ville diskutere sikkerhedspolitik på mødet med de to udenrigsministre Anders Samuelsen og Ane Lone Bagger.

Intens dialog

I Finland oplyste Anders Samuelsen til Sermitsiaq.AG, at hans forventning til mødet med Mike Pompeo var en “intens dialog” frem for konkrete konklusioner.

På US State Departements hjemmeside oplyses det ikke, hvorfor besøget er aflyst. Derimod viser en af de seneste twitter-opdateringer fra udenrigsministeren, at han har holdt møde med Theresa May i London.