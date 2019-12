Rusland har affyret superhurtigt missil over Barentshavet

Walter Turnowsky Tirsdag, 03. december 2019 - 11:43

Rusland har i midten af november affyret et hypersonisk missil af typen Kinzhal fra et MIG-31 kampfly. Det skriver Barents Observer med henvisning til det russiske nyhedsbureau TASS.

Flyet lettede fra Olenegorsk-basen i nærheden af Murmansk, og missilet blev affyret mod et mål på land, mens flyet befandt sig over Barentshavet.

Barents Observer skriver, at netop den type missiler kan forskyde hele den militær magtbalance i det høje nord. Da det er superhurtigt og til og med kan styres under flyvningen, findes der nemlig ikke noget kendt missilforsvar imod det.

At det nu er lykkedes at affyre det fra et fly, gør våbenet endnu farligere.

Årsag til amerikanske interesse

Det er netop disse nye missiltyper, der er den egentlige årsag for USA's genfundne interesse for Grønland, vurderer pensioneret kontreadmiral, Torben Ørting Jørgensen.

- Så jeg vil vove halsen og postulere, at den amerikanske interesse for Grønland er affødt af, at man i erkendelse af den reducerede varslingstid, vanskelighederne ved at detektere og gøre noget ved truslen, er kommet i en situation, hvor man er nødt til at overveje at placere flere sensorer og muligvis også våbensystemer op imod truslen, og her ligger Grønland som en åbenlys mulighed, fordi det nordøstlige Grønland stort set ikke er befolket, sagde han for et par uger siden på en sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg.

Ifølge Barents Obeserver har Kinzhal-missilet en rækkevidde på 2.000 kilometer, hvis det bliver affyret fra et MIG-31.

Netop MIG-31 skal efter planen benytte den landingsbane, som det russiske forsvar er ved at anlægge på Nagurskoye Basen på Franz Josef Land, som befinder sig blot 1.000 kilometer fra Grønland.