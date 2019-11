Pensioneret admiral: Nyt russisk missil årsag til USA's interesse for Grønland

Walter Turnowsky Fredag, 15. november 2019 - 17:56

Pensioneret kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen er opmærksom på, at han går længere end de fleste i sin udlægning af USA's planer i Grønland.

- Det står helt for min egen regning. Hvis man bagefter dør af grin, når historien har vist, at det blev helt anderledes og det er helt forkert, det jeg siger, så står jeg alene med æren for det, sagde den bramfrie admiral på en konference om Kapløbet om Arktis, som folketingets forsvarsudvalg og foreningen Folk og Sikkerhed afholder på Christiansborg i dag.

Den stigende amerikanske interesse i Arktis blev helt åbenlys med Donald Trumps tilbud om at købe Grønland, men allerede knap et halvt år tidligere havde udenrigsminister Mike Pompeo holdt en opsigtsvækkende tale ved Arktisk Råd, hvor han skarpt kritiserede både Ruslands og Kinas aktiviteter i Arktis. Parallelt har vi set en amerikansk charmekampagne overfor Grønland, som senest er kommet til udtryk ved besøget af en højtstående amerikansk delegation i Nuuk, samt ved invitationen til Ane Lone Bagger om at deltage i Jeppe Kofods besøg hos netop Mike Pompeo.

Kun tre isbrydere

Hidtil er den øgede amerikanske interesse primært blevet fortolket som en reaktion på Ruslands åbning og udbygning af militærbaser i Arktis.

Men her har Torben Ørting Jørgensen en anden fortolkning. For dels anser han det som naturligt, at Rusland har et behov for at opbygge baser, der hvor isen ikke længere beskytter landet. Men først og fremmest ser han ikke meget i de konkrete amerikanske reaktioner, som peger i retning af, at det er en eventuel trussel herfra, som man vil beskytte sig imod. Således har man blot planer om at bygge tre isbrydere, som ovenikøbet i første omgang skal placeres ved Antarktis. Og ganske vist har man reaktiveret 2. fleet, som har ansvar for Nordatlanten, men man opruster den ikke yderligere til kamp under polare betingelser.

Intet forsvar mod nyt missil

Derimod mener den pensionerede kontreadmiral, at et nyudviklet russisk missil er den reelle baggrund for amerikanernes interesse for Grønland. Missilet, der kaldes et hypersonisk missil, kan flyve ekstremt hurtigt og kan manøvrere undervejs. Det er udviklet som et modsvar til det amerikanske missilforsvarssystem.

Missilets egenskaber betyder dels, at man får væsentligt kortere tid til at beslutte, hvordan man vil reagere. Derudover er det reelt umuligt at forudsige, hvor det vil ramme, da det kan ændre kursen undervejs.

- Vi har ikke i øjeblikket noget som helst, der kan gøre noget som helst ved det her, siger Torben Ørting Jørgensen.

Beskyttelse af den amerikanske vestkyst

Og det er præcis her, Grønlands beliggenhed mellem USA og Rusland, bliver væsentlig, hvis USA skal forsøge at forsvare storbyerne på østkysten mod et muligt trussel fra disse hypersoniske missiler.

- Så jeg vil vove halsen og postulere, at den amerikanske interesse for Grønland er affødt af, at man i erkendelse af den reducerede varslingstid, vanskellighederne ved at detekter og gøre noget ved truslen, er kommet i en situation, hvor man er nødt til at overveje at placere flere sensorer og muligvis også våbensystemer op imod truslen, og her ligger Grønland som en åbenlys mulighed, fordi det nordøstlige Grønland stort set ikke er befolket, lyder vurderingen fra Torben Ørting Jørgensen.