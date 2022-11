Her er Royal Greenlands nye direktør

Merete Lindstrøm Torsdag, 10. november 2022 - 09:32

Navnet er Susanne Arfelt Rajamand. Hun er født i Danmark i 1975.

Hun har en erhvervsøkonomisk uddannelse i ledelse med fokus på organisation, udvikling og strategisk ledelse fra Copenhagen Business School samt flere uddannelsesophold i blandt andet Indien og Mexico. Hun taler seks sprog og har boet i Asien i 15 år.

- Susanne har profilen, den internationale erfaring og personligheden, der skal til, for at stå i spidsen for landets vigtigste virksomhed. Hun vil være med til at sikre Royal Greenlands fortsatte udvikling her i landet samt fastholde det internationale fokus, udtaler Maliina Abelsen, som er bestyrelsesformand for Royal Greenland.

Fra mælk og ost til rejer og fileter

Hun har de seneste to og et halvt år stået i spidsen for mejerivirksomheden Fonterras afdeling i Sydøstasien. En organisation med mere end 2500 ansatte.

Fonterra er en virksomhed med base i New Zeeland, med en omsætning på næsten 13 milliarder dollars årligt. Til sammenligning omsatte den danske mejeri-gigant Arla for godt 11 milliarder dollars i 2021.

Virksomheden bygger på 10.000 små og store farmere rundt omkring i landet, der producerer til et stort internationalt marked, hvor Royal Greenlands produkter i samme tråd kommer fra hundredevis af fiskere her i landet og sælges overalt i verden.

Har arbejdet sig op fra bunden

Før hun kom til Fonterras har den nye direktør gjort karriere i virksomheden Unilever, hvor hun startede som praktikant og i løbet af 14 år har arbejdet sig op til titlen som administrerende direktør.

Hun har desuden arbejdet som vicedirektør for en asiatisk afdeling af den amerikanske fødevarervirksomhed McCormick & Company.

Hun er gift med en svensk statsborger og sammen har de tre børn i skolealderen, som flytter med til Nuuk den første tid, når direktøren tiltræder 1. februar.

Skal bruge sin erfaring til at vækste i Asien

Ansættelsen af Susanne Arfelt Rajamand understøtter Royal Greenlands ambition om at fortsætte sin vækstrejse med et øget salg i Asien, men også i Nordamerika samt udvikle salget yderligere i Europa.

- Royal Greenland er hele Grønlands virksomhed, og vi har et stærkt fokus på at udvikle Royal Greenland her i landet. For at kunne det, skal vi fastholde det internationale fokus og sælge mere på de markeder, som vil betale mest for vores produkter. Derfor er Susannes erfaring lige præcis det, vi har brug for, forklarer Maliina Abelsen, der har en enig bestyrelse i ryggen.