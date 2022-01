Mikael Thinghuus forlader Royal Greenland

Merete Lindstrøm Mandag, 17. januar 2022 - 09:27

Mikael Thinghuus er klar til at overdrage Royal Greenland til nye hænder, når han i løbet af sommeren fratræder stillingen som administrerende direktør.

Thinghuus tiltrådte stillingen ved årsskiftet 2010/2011 på et tidspunkt, hvor Royal Greenland befandt sig i en dyb krise såvel finansielt som strategisk.

- Jeg er stolt af det arbejde, vi har gjort, og af det, vi har skabt. Royal Greenland er i dag en meget robust virksomhed, som ved hvor den skal hen – så jeg er komplet fortrøstningsfuld i forhold til selskabets fremtid, udtaler Mikael Thinghuus i forbindelse med offentliggørelse af hans afgang.

Har vendt skuden

Mikael Thinghuus aflevere posten efter at have leveret det resultatmæssigt bedste år nogensinde i 2021.

Selskabet beskæftiger i dag næsten dobbelt så mange medarbejdere i Grønland som for ti år siden – og ift. beskæftigelse er hovedproblemstillingen i dag mangel på arbejdskraft og ikke mangel på arbejdspladser.

I tiden siden Thinghuus tiltrådte har selskabet gennemgået en forvandling – finansielt, kommercielt og strategisk. Store underskud vendt til overskud og gæld til Selvstyret er tilbagebetalt

En anden virksomhed i dag

Over halvdelen af de aktiviteter, Royal Greenland drev i 2011, er frasolgt.

Provenuet fra frasalgene er dels brugt til at tilbagebetale den halve milliard danske kroner, selskabet modtog fra ejeren, det grønlandske Selvstyre, i forbindelse med krisen i 2010, dels – og måske vigtigere – til at investere i helt nye aktiviteter i Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Chile og Norge.

Den afgående direktør får rosende ord med på vejen.

- Da vi ansatte Mikael for snart 12 år siden, sagde jeg, at vi havde gjort et scoop. Mikael og jeg har absolut haft vores forretningsmæssige diskussioner undervejs, men jeg vil godt holde 100% fast i min oprindelige vurdering: Han har været et scoop for Royal Greenland, og vi kommer til at savne ham meget. Virksomheden er jo i dag en helt anden, end hvad den var dengang - langt stærkere og langt sundere, siger selskabets bestyrelsesformand, Niels de Coninck-Smith.

Formanden oplyser at der er iværksat et bredt og professionelt search efter en efterfølger.

- Det kommer sikkert til at tage et stykke tid, men den aftale, vi har indgået med Mikael Thinghuus, giver os god fleksibilitet i forhold til eksekvering af dette search, idet han vil bistå Royal Greenland i en forholdsvis lang periode.