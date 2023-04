Royal Greenland om stenbider: Prisaftale skal gælde hele branchen

Thomas Munk Veirum Onsdag, 05. april 2023 - 11:55

Royal Greenland melder nu ud i debatten om det forsinkede fiskeri efter stenbider.

Selskabet skriver i en pressemeddelelse, at man er klar til indgå en prisaftale om prisen på stenbiderrogn, hvis andre selskaber i branchen går med.

Den store fiskerorganisation KNAPK har efterlyst en aftale om indhandlingsprisen og KNAPK kræver, at Royal Greenland skal diske op med flere penge per kilo end sidste år.

LÆS OGSÅ: Går mod KNAPK: Stenbiderfiskeri åbner i et enkelt område

Onsdag skriver Royal Greenland, at selskabet er indstillet på indgå en aftale om prisen:

- (..) så længe den er gældende for den brede branche, og at den inkluderer de andre aktører som også indhandler og sælger stenbiderrogn på samme vilkår som Royal Greenland.

Vil ikke stilles dårligere end konkurrenterne

Den selvstyreejede fiskerigigant henviser til, at hvis Royal Greenland indgår en prisaftale som enepart vil det stille selskabet i en dårligere position end konkurrenterne, fordi konkurrenterne vil kunne justere prisen op og ned afhængig af markedssituationen.

- Royal Greenland vil ikke kunne agere på samme måde. Den situation ønsker vi ikke at stå i, skriver Royal Greenland om situationen.

Royal Greenland har meldt sig klar til at indhandle til en pris på 22 kr. +1 kr i bonus per kilo. Derudover har selskabet hævet den ønskede indhandlingsmængde med omkring 100 tons i forhold til sidste år til en samlet mængde på 900 tons.

Sermitsiaq.AG har bedt Polar Seafood om en kommentar, men Polar Seafood ønsker ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.

Hvad med den høje pris i Danmark?

KNAPK oplyste fredag, at organisationens krav er en aftale om indhandlingsprisen, samt at den er højere end sidste år. Sidste år blev man enige om at åbne fiskeriet på netop 22 kr. kiloet.

KNAPK henviser til, at stenbiderrogn i Danmark er blevet solgt for op mod 3.000 kr. kiloet. Royal Greenland siger i den forbindelse, at der er tale om frisk stenbiderrogn i en meget begrænset mængde.

LÆS OGSÅ: Forhandlinger i hårdknude: Endnu engang forsinkes stenbider-fiskeri

I Danmark blev der ifølge TV2.dk indhandlet 4.200 kilo stenbiderhunner fra samtlige danske farvande i de første to måneder af året:

- I Grønland er TAC kvoten for 2023 sat til 1475 tons ren rogn. Det er mere end 1.400 gange så meget, som der blev fisket i januar og februar i Danmark, da omregningsfaktoren fra hel fisk til rogn er 4,0.

- Samtidig er slutproduktet fra grønlandsk stenbiderrogn et andet produkt, end det, der sælges i Danmark. Al den rogn, som Royal Greenland indhandler, bliver industrielt forarbejdet og fyldes på glas. Det er altså ikke et fersk sæsonvare produkt, og derved heller ikke et produkt, der kan afsættes på samme vilkår, skriver Royal Greenland.