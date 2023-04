Går mod KNAPK: Stenbiderfiskeri åbner i et enkelt område

Thomas Munk Veirum Onsdag, 05. april 2023 - 09:55

Fiskeriet efter stenbiderrogn åbner 10. april i området ved Paamiut, oplyser Departement for Fiskeri og Fangst tirsdag.

Det sker til trods for, at KNAPK i sidste uge tordnede med Royal Greenland og Naalakkersuisut og forlangte en højere indhandlingspris, før man vil åbne dette års fiskeri.

Men den fremgangsmåde vil KNAPKs lokalafdeling i Paamiut ikke finde sig i. Lokalafdelingen har trodset KNAPK og lavet aftale om at åbne fiskeriet, fortæller lokalformand Niels Lorentzen til KNR:

- Vi har erfaring med, at der ikke blev fisket sidste år. KNAPK krævede overfor Royal Greenland bedre priser, og organiserede demonstrationer foran selvstyret. Men der skete ikke noget, og det var kun fiskerne, der mistede penge, siger formand i KNAPKs lokalafdeling i Paamiut Niels Lorentzen til KNR.

Royal Greenland vil indhandle til 22 kr kiloet

Ifølge loven skal lokale repræsentanter for henholdsvis indhandlings- og fiskeriorganisationer aftale, hvornår fiskeriperioderne for erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbiderhunner påbegyndes.

Royal Greenland har oplyst til Sermitsiaq.AG, at selskabet er klar til at indhandle til 22 kroner kiloet plus en krone i bonus, hvilket er samme niveau som ved begyndelsen af sidste års fiskeri. Det har selskabet oplyst sine fabrikker den 24. marts, hvor de også oplyser på deres hjemmeside, at de er klar til at indhandle 100 tons mere i år end sidste år - i alt 900 tons.

KNAPK mener, at det er alt for lidt. Sidste år var der også konflikt om indhandlingsprisen, hvor Royal Greenland også ønskede at indhandle til 22 kroner kiloet. Konflikten endte med, at fiskeriet åbnede på 22 kroner kiloet plus en krone i bonus.

Stenbiderfiskeriet kan 10. april gå i gang i område 1E: