Royal Greenland klar til indhandling: Har lavet containerløsning i Tasiilaq

Jensine Berthelsen Onsdag, 16. august 2023 - 10:51

Der foregår masser af havgående fiskeri på østkysten, mens det kystnære fiskeri fortsat er under udvikling.

Som bekendt har Royal Greenland fået en ekstra torskekvote på det havgående fiskeri i farvandet mellem Østkysten og Island. Med kvoten følger et krav om at selskabet etablerer en fiskefabrik i Tasiilaq.

Royal Greenland har tidligere tilkendegivet overfor Sermitsiaq.AG at byggeriet tidligst kan komme igang i 2024. Da der er lang udsigt til en fabrik i produktion, så har Royal Greenland også forpligtiget sig til at finde en midlertidig løsning, mens man venter på fabrikken.

Naalakkersuisut lader vente på sig

Fiskeri er en størrelse, der er meget økonomisk tidsfølsom. Derfor har lokale kræfter og politikere presset på for at få klarhed over, hvordan og hvorledes Royal Greenland tackler situationen.

Royal Greenland har nu indsendt et udkast til en midlertidig løsning. Sermitsiaq.AG erfarer, at departementet for fiskeri og fangst har været inde over Royal Greenlands ansøgning, og at der er blevet lavet et oplæg til Naalakkersuisut, men at dette endnu ikke er blevet optaget på dagsordenen hos Naalakkersuisut.

To containere

Royal Greenland bekræfter overfor Sermitsiaq.AG at selskabet har indsendt et udkast til en midlertid løsning, men da politiske behandlinger kan trække ud, har selskabet også fundet en midlertidig løsning til den midlertidige løsning:

- Vi ved at de lokale fiskere har behov for en løsning. Derfor har vi besluttet os for at finde en midlertidig løsning til den midlertidige løsning. Det er at vi har anskaffet os to containere. Det ene container er kølekontainer, der kan opbevare indhandlede fisk og den anden container skal så bruges som et kontor, hvor fiskernes og selskabets mellemværender skal ordnes, forklarer produktionsdirektør i Royal Greenland, Lars Nielsen til Sermitsiaq.AG.