Royal Greenland gør fremskridt efter cyberangreb

Thomas Munk Veirum Torsdag, 30. december 2021 - 13:31

Efter en ekstraordinær indsats i juledagene fra Royal Greenlands medarbejdere og en række specialister er det lykkedes fiskeriselskabet at få sit lønsystem op at køre.

Det sker i forbindelse med, at Royal Greenland de seneste uger har kæmpet med følgerne af et cyberangreb mod virksomheden.

Angrebet betød blandt andet, at selskabet måtte udbetale et acontobeløb til medarbejdere ved seneste lønningsdag, fordi selskabets lønningskontor ikke kunne beregne den korrekte løn.

Det problem er altså løst nu:

-Det betyder, at medarbejdere langs kysten, som har fået for lidt eller for meget i løn, bliver reguleret i forhold den sidste løn.

Stor tak til medarbejderne

- Vi er meget glade og taknemmelige for, at mange medarbejdere har ofret deres jul og arbejdet for at få systemet op at køre, siger Masaana Egede, koncern kommunikationschef i Royal Greenland.

Kommunikationschefen forklarer videre, at Royal Greenland stadig er påvirket af cyberangrebet, men at man er begyndt at få adgang til flere af de ramte systemer,

- Vi har i princippet trukket stikket på alt, hvad vi har, og så vi starter systemerne op et efter et. Det er den proces, vi er i gang med på vej mod en normalisering, siger Masaana Egede.

Han oplyser videre, at han ikke kan udtale sig om, hvorvidt Royal Greenland er blevet afkrævet en løsesum af hackere i forbindelse med cyberangrebet, eller hvad angrebet har kostet i kroner og øre.