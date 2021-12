Royal Greenland ramt af cyberangreb

Merete Lindstrøm Mandag, 13. december 2021 - 09:25

Royal Greenland er under cyberangreb, det oplyser koncern kommunikationschef, Masaana Egede, til Sermitsiag.AG.

Virksomheden kan endnu ikke oplyse om, hvilken type angreb der er tale om, eller om politiet er involveret.

- Vores it-afdeling arbejder benhårdt på at løse problemerne, men det betyder lige nu, at vi ikke kan kontaktes på e-mail eller telefon. Vi holder kunder og samarbejdspartnere opdateret via Facebook og medier, siger Masaana Egede.

Årsag til angreb ukendt

Cyberangrebet forsager problemer med betalinger i øjeblikket, men indhandlingen fortsætter som normalt – blot med lidt andre systemer.

- Vi går tilbage til den gammeldages metode med papir og pen ved indhandlingen, siger kommunikationschefen.

Når det handler om cyberangreb kan der være tale om mangle forskellige typer og årsager til angrebene.

Det kan for eksempel være invasiv virus eller såkaldt malware, som er forskellige former for ødelæggende software som Trojans, worms og virus, der inficerer en computer og derefter spreder sig i virksomhedens systemer, eller ransomware der ”tager virksomhedens filer som gidsel” og forlanger penge for at slippe dem igen.

Der kan være forskellige årsager til cyberangreb, men Royal Greenland kan altså endnu ikke oplyse, hvordan eller hvorfor de er under angreb.

Eksempler på mål med cyberangreb