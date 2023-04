Royal Greenland genkender ikke KNAPK´s betingelser

Merete Lindstrøm Onsdag, 19. april 2023 - 10:36

Tirsdag åbnede stenbiderfiskeriet endelig efter flere ugers konflikt mellem parterne. Royal Greenland har hævet prisen for at få fiskeriet i gang og KNAPK har accepteret de 26 kroner pr kilo, som kom på bordet kort før en planlagt demonstration.

KNAPK valgte med den nye pris at aflyse demonstrationen i sidste minut og i stedet melde ind til Naalakkersuisut, at de var klar til at åbne fiskeriet. Det skete allerede senere på eftermiddagen med en pressemeddelelse fra Departementet for fangst og Fiskeri.

KNAPK´s formand Nikkulaat Jerimiassen oplyste tirsdag til Sermitsiaq.AG, at accepten af prisen kommer med visse betingelser. Nemlig at prisen fastholdes gennem hele årets fiskeri på alle indhandlingssteder, men den udlægning genkender Royal Greenland ikke.

- Der er dele af de udmeldinger, som kom ud i pressen i går, som vi har svært ved at genkende. Vi har hævet startprisen til 26 kr. + 1 kr. i bonus, fordi det er blevet indikeret, at det var det som skulle til for at få fiskeriet i gang, men der er altså ikke tale om en aftale, hvori der er accept af betingelser. Det ville som vi hele tiden har udtalt, være ødelæggende for den frie konkurrence.

Prisaftale skal gælde alle

Royal Greenland har under hele forløbet slået fast, at en eventuel prisaftale skal omfatte alle branchens parter og ikke bare det selvstyreejede selskab. Men der har ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger ikke været forhandlet med hverken Polar Seafood eller Arctic Primery Fisheries, som også aftager stenbiderrogn.

Kommunikationschef hos Royal Greenlands slår fast, at det primære mål for virksomheden er nået, og at det er det vigtigste.

- Det væsentligste er, at vi, ejerne og fiskerne er glade for, at fiskeriet er i gang. Vi har allerede set joller, der sejler ud efter stenbiderrogn og det er positivt, fordi det drejer sig om indtægter til landet og til den enkelte fisker, siger Masaana Egede til Sermitsiaq.AG.

Han gentager, at Royal Greenland har en startpris ud på 26 kr. + 1 kr. i bonus, og at de agter at fiske 900 tons af den samlede TAC, hvilket er 100 tons mere end sidste år.