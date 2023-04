KNAPK: Nu kan fiskeriet åbne

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 18. april 2023 - 14:01

- Fiskerne skal kunne sejle ud og fiske stenbider, og indhandle stenbiderrogn fra i dag. Det gælder for forvaltningsområderne fra Maniitsoq og sydover.

Det siger formanden for KNAPK, Nikkulaat Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

KNAPK og Royal Greenland er nået frem til en kilopris, de begge kan nikke ja til. Fisker og fangerforbundets formand bekræfter, at forbundet vil anmode departementet for fangst og fiskeri om at få åbnet for stenbiderindhandlingen med øjeblikkelig virkning.

- Vi synes, at en stigning på fire kroner er rigtig flot, for vi har nået 80 procent af vores krav. Vores primære årsag til, at vi accepterer prisen er, at det er vigtigt for os, at fiskeriet kan starte hurtigst muligt, så det arbejder vi på nu, siger Nikkulaat Jeremiassen.

Departementschef for departementet for fiskeri, Jørgen Isak Olsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at departementet venter på anmodningen fra KNAPK.

Betingelser lagt på bordet

For at KNAPK kan acceptere en kilopris på 26 kroner og 1 krone i bonus ved indhandling, har forbundet lagt betingelser ind i aftalen.

- Forhandlingsresultatet er godkendt, dog under betingelse af at Royal Greenland A/S inden for 14 dage skal starte dialogen om prisen for andre fiskearter,lyder det fra Nikkulaat Jeremiassen der takker KNAPK-lokalafdelinger for deres indsats under konflikten.

Med i aftalen sætter KNAPK en betingelse om, at hele TAC’en for stenbiderrogn fiskes op, og at indhandlingsprisen forbliver uændret for alle forvaltningsområder igennem sæsonen.

Snor af kritik fortsætter

Royal Greenlands første udmelding lød på 22 kroner pr kiloet, mens KNAPK i første omgang havde krævet fem kroner mere i prisen.

Mens konflikten mellem Royal Greenland og KNAPK er spidset til, har KNAPK krævet mere indblanding fra politisk side, så parterne kunne ende i enighed hurtigere.

Formanden oplyser, at KNAPK har sendt et brev til Naalakkersuisut med et forslag om at lægge ud, så prisdifferencen mellem parternes udgangspunkt kunne dækkes af landskassen.

- Selvom parterne er blevet enige, så er vores kritik af Naalakkersuisut uændret. Lige nu gælder det stenbidersæsonen. Men vi fastholder også vores kritik om deres manglende handlinger i forhold til fiskere og fangere, der rammes af klimaforandringer i nord og af olieudslip i Østgrønland, understreger formanden for KNAPK.

De nordlige forvaltninger forventes at åbne op for fiskeriet til planlagde tidspunkter.