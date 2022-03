Det var en Rørt Múte B. Egede, der talte til eksperimentbørnene

Merete Lindstrøm Onsdag, 09. marts 2022 - 10:28

Vi står her i en historisk begivenhed – en undskyldning fra Danmark, som omhandler - En mørk og trist sandhed. Sådan Starter Múte B. Egede sin tale ved dagens arrangement på Nationalmuseet i København.

Arrangementet er stablet på benene for at den danske statsminister Mette Frederiksen, kan give de seks nulevende grønlændere fra eksperimentet i 1951 en mundlig undskyldning som opfølgning på den skriftlige, de fik i december 2020.

- Det der skete dengang, var i en anden tid – ingen af os kan ændre i beslutningen eller fortiden – vi står her og er nødt til at acceptere, det uacceptable.

I næste uge kommer Mette Frederiksen til Grønland, hvor der også holdes et arrangement i anledning af undskyldningen i Nuuk.

Sidste punktum i sagen?

I sidste måned blev der sat endnu et punktum i sagen, da den danske stat indgik forlig omkring erstatning til de nulevende voksne, der som børn blev sendt til Danmark som en del af en plan om at gøre Grønland mere dansk.

- De negative konsekvenser for jer – Har også særligt for jeres familier, venner og det omgivne samfund haft konsekvenser. Derfor går mine tanker i dag, også til jeres familier – de familier som var med jer i jeres barndom og til dels også under opvæksten, lyder det fra Múte B. Egede.

Nogen havde måske håbet på en undskyldning fra Grønland for sit medansvar i ikke at stoppe eksperimentet og for at acceptere, at grønlandske børn blev fjernet fra deres familier.

En redegørelse om sagen viser nemlig, at landsrådet i sin tid bakkede op om eksperimentet, landsrådet havde dog kun en rådgivende funktion dengang, og eksperimentet var drevet af Danmark, Red Barnet og Røde Kors, som var udelukkende danske organisationer.

Men den undskyldning kom ikke. Til gengæld undskyldte formanden for Naalakkersuisut for at undskyldningen fra Danmark har været så længe undervejs.

Ingen undskyldning fra det officielle Grønland

Múte B Egede påpegede i sin tale at denne sag og beslutningen blev, truffet i en anden tid, under kolonitiden.

- Men vi fra Grønland har stadigvæk et medansvar for, at undskyldningen først sker nu. Fordi vi har et medansvar vil jeg give en uforbeholden undskyldning for, at vi tidligere ikke har kunnet få Den Danske Stat til, at erkende.

Múte B. Egede takkede også statsministeren for hendes rolle i sagen.

- Du har taget et stort medansvar for en historisk sag, som ingen kan være stolte af. Og som mange ikke har kunnet erkende.

Og med undskyldningen fulgte en opfordring til ikke at gentage fejl, der er blevet begået af Danmark i fortiden.

- Jeg håber tiden ikke kun er kommet til, at erkende fortidens synder. Men også for at undgå nutidens. Jeg citerer Knud Rasmussen: