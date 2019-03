Risikoen for ny tsunami skal undersøges

Walter Turnowsky Torsdag, 21. marts 2019 - 08:06

Efter tsunamien i 2017 har Selvstyret fået undersøgt, hvor der ellers er risiko for fjeldskred. Det har ført til, at man har fundet 18 lokaliteter, hvor der er en meget høj eller høj risiko for, at alvorlige fjeldskred kan forekomme.

Selvstyret har henvendt sig til energi-, forsynings- og klimaministeren og anmodet om en dansk medfinansiering til at få overblik over risikoen for de 18 lokaliteter. Den danske regering har derfor besluttet at afsætte 15 millioner kroner til at afklare risikoen de pågældende steder. Selvstyret har selv afsat 9 millioner kroner.

- Vi skylder det grønlandske folk at gøre, hvad vi kan for at forhindre yderligere tab af menneskeliv, når naturens kræfter raser. Derfor er jeg også rigtigt glad for, at regeringen fortsætter sit vigtige samarbejde med Selvstyret i Grønland om at afdække risikoen for alvorlige fjeldskred, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) ifølge en pressemeddelelse.

Fakta * GEUS står for de videre fjeldskredsundersøgelser i samarbejde med grønlandske myndigheder, herunder ASIAQ, Grønlands forundersøgelser. * De 18 kritiske lokaliteter, som skal undersøges nærmere, fordeler sig på den grønlandske vestkyst. * Når undersøgelserne er afsluttet, vil det være op til Selvstyret at etablere eventuelle afværgeforanstaltninger, herunder moniterings- og varslingssystemer.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) indleder denne sommer feltarbejdet for at undersøge de 18 kritiske lokaliteter.

Der er ikke nogen helt enkel opgave, da mange af de 18 lokaliteter befinder sig i svært tilgængeligt terræn, hvor man skal bruge helikopter eller båd for at komme frem.

- Jeg er tryg, når GEUS står i spidsen for arbejdet. På den måde sikrer vi, at indsatsen bygger på den bedste faglige ekspertise, Danmark har at trække på. GEUS er i tæt kontakt med internationale eksperter, og jeg er sikker på, at vi har de bedste forudsætninger for at få kortlagt, hvilke områder der udgør en risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland, siger Lars Chr. Lilleholt.